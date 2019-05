Egiptuse-Iraani juurtega eksperimentaalne popmuusik Lafawndah on lühikese ajaga palju jõudnud teha. Tema häält kuuleb Laurel Halo ühes mõnusamais loos "Jelly". Legendaarne elektroonilise muusika plaadifirma Warp avaldas 2016. aastal tema debüütsingli "Tan". Eelmisel aastal ilmus koos Midori Takadaga tehtud ambientreliis "Le Renard Bleu". Uus album läbiva teemaga identiteedi küsimusest purustab aga kõik ootused. Lauljanna on seganud kokku hübriidi popist, hiphopist, rnb'st, folgist, soulist ja dubstep'ist. Tõelise maailmakodanikuna salvestas Lafawndah materjali Los Angelesis, Méxicos, New Yorkis, Londonis ja Pariisis. Produktsiooniga aitas rahvusvaheline tiim, neist märkimisväärseim klubimuusika täht L-Vis 1990.

Lafawndah pole saladust teinud, et teda on muusikaliselt mõjutanud Sade, Björk, Kate Bush, Grace Jones ja Meredith Monk. Seda kõike on kuulda ka tema laulmisviisist, millega ta armastab katsetada. Juba avaloo "Uniform" järgi ei ole kahtlust, et Lafawndah oskab laulda. Tema naiselikult sensuaalne hääl veetleb ning "Substancia" ja "Blueprint" näitavad, et efekte kasutab ta hääle timmimiseks vähe, eelistades vajadusel kõlamoonutuseks vaid kaja.

Struktuurilt mõjutub muusika flamenkost, olles ettearvamatult erk ja graatsiline ja tehes aegajalt lühikesi pause. Sellist tehnikat kasutatakse efektiivselt lugudes "Parallel", "Daddy" ja "Ancestor Boy". Rütmil ja ürgse kõlaga trummidel on albumil kõrgendatud tähelepanu ning need kõlavad üliloomulikult. "Storm Chaseris" võib kuulaja veenduda, et kompositsioonilt valitseb minimalism, ning instrumentaalsed taustad on üles ehitatud viisil, et vokaalidel on piisavalt hingamisruumi.

Lafawndah on üles kasvanud Pariisis, seetõttu on tema valik kaverdada Brigitte Fontaine'i ja Areski Belkacemi prantsuskeelset folkrocki laulu "Vous Et Nous" loogiline. Raadiosõbralikus teoses "Waterwork" lauldakse "show me now, show me now", aga see kõlab nagu "shimmy ya, shimmy ya". See tekitab tunde, nagu kohe hüppaks nurga tagant välja varalahkunud Ol' Dirty Bastard tõmbamaks maha mõne vinge rea räppi. Tegelikult väärib imetlust, et Lafawndah saab enamjaolt hakkama külalisesinejateta. "Tourist" on tõhus singlimaterjal ja minu lemmik sel albumil - kõik elemendid on lihtsalt nii täpselt paigas. Midori Takada pillimängu mõjusid on kuulda instrumentaalpalas "I'm An Island".

"Ancestor Boy" on ühtne album, kus iga lugu tundub olevat eelmisega seotud. Produktsiooni hindeks viis pluss. Alternatiivse popmuusika meistriteos, mida ei kuule just iga päev. Lõpetuseks huvitav fakt lauljanna elust - ta on tegelenud edukalt rahvusvahelise kunstimaaklerina.