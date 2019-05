Pobeda sõitis Rootsi

1995. aastal rajatud Historiska Media moto on muuta ajalugu elavaks, andes välja peamiselt ajalooteemalisi raamatuid (sealhulgas umbes 50 romaani aastas) ja kahte ajakirja. Rajaja Erik Osvaldsi ja peatoimetaja Lena Amureni juhitud kirjastus pole eesti kirjandust varem avaldanud, küll on aga Taska novellikogumik "Parem kui elu" (kirjastus Hea Lugu) ilmunud varem ka rootsi keeles kirjastuselt Soleka Förlag.

Heidi Granquist teatas, et on tõlke ilmumise üle rõõmus, sest juba ligi kümme aastat pole Rootsis ilmunud ühtegi Eesti tõlkeromaani. Eesti ajalugu on talle tutav teema, sest ta on tõlkinud rootsi keelde Imbi Paju raamatud "Tõrjutud mälestused" ja "Soome lahe õed". Heidi Granqvist tõlgib rootsi keelde ka Soome väärtkirjandust.

Mõlemad Taska raamatud on ilmunud ka Taani kirjastuses Jensen & Dalgaard, mis annab Taani autorite kõrval välja ka rahvusvahelist väärtkirjandust, Birgita Bonde Hanseni tõlkes, kes sai mullu Taanis tõlkepreemia.

Ilmar Taska on kutsutud Taani rahvusvahelisele kirjandusfestivalile LietarureXchange 13. - 21. juunil. Kahel esinemisel on ta vestluskaaslasteks Taani menukirjanik Leif Davidsen ja Vene kirjanik Sergei Lebedev (eesti keeles ilmus 2017. aastal tema "Unustuste piir"). Vestlustes arutatakse võimu suhteid süsteemi ja indiviidi vahel. Juttu tuleb ka Nõukogude Liidu pärandist, selle minevikust ja praegusest suhtest ning sellest, kuidas seda on kirjanduses võimalik kajastada.

Festivalil lavastatakse ka teatrietendus Taska novelli järgi kogumikust "Større end livet", mis etendub kuus korda festivali jooksul.

Teater Carboni lavastaja Isabelle Reynaud on kommenteerinud: "Kui me loeme, aktiveeritakse kõik meie meeled: me loome pilte, kuuleme, maitseme ja tunneme sõnu. Vaatajad saavad - pärast Taska teksti lugemist - ülevaate kogemustest, mida sama tekst võib erinevates lugejates äratada."

Festivalil ristuvad kirjandus ja kirjandusteadus. Linnaruumis kohtuvad suured rahvusvahelised nimed ja kohalikud kirjanikud.

"LiteratureXchange muudab maailma väiksemaks ja meie silmapiiri suuremaks. Ilmar Taska raamatud on siin Taanis hästi vastu võetud nii kriitikute kui paljude lugejate poolt. Taskal on hämmastavalt huvitav lugu endast, oma pere sidemetest Taaniga, pagulusest Siberis ja sealt tagasitulekust Eestisse. Ta köidab publikut ka huumoriga, mis teeb ta heaks esinejaks," ütles festivali juht Jette Suneson.

Teistest kirjanikest on festivalile kutsutud veel Peruu Nobeli laureaat Mario Vargas Llosa, Prantsuse Goncourti preemia võitja Pierre Lemaitre, Norra autor Per Petterson, Islandi kirjanik Auður Ava Ólafsdóttir jt.

Romaan "Pobeda 1946" on pälvinud rahvusvahelist tähelepanu ja on ilmumas juba kümnes keeles.

Londoni The Times Literary Supplement valis selle möödunud aasta parimate raamatute hulka. Tõlkeid on toetanud ka Eesti Kultuurkapitali Traducta programm.