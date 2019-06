Endla teatri lavastus "Kopsud" etendub Brüsselis

Pühapäeval, 2. juunil etendub Brüsseli kesklinnas asuva kultuurikeskuse Bozar saalis Endla teatri lavastus "Kopsud". Tegemist on ökoloogilise armastuslooga, mille autor on Duncan Macmillan ja lavastaja Taago Tubin. Lavastuses mängivad Carita Vaikjärv ja Märt Avandi.

Kolmekümnendates paar, haritud ja keskkonnateadlikud inimesed, soovivad last saada, kuid otsustamisel tuleb arvestada kõigi aspektidega – nii isiklike kui ka globaalsetega. Milline on õige käitumine ökoloogilise kriisi, ülerahvastatuse ja hübriidsõdade ajajärgul? Kell tiksub ja valikute tegemine on üha keerulisem. Kui kaalul on elu põhiküsimused, põimub intiimne globaalsega ja huumor tõsidusega. Mis lõpeb esimesena – maailm või suhe?

"Kopsude" Brüsselis toimuva etenduse organiseerib Eesti Selts Belgias, mis korraldab sealsete eestlaste kultuuri- ja seltsielu. Viimasel seitsmel aastal on nad Belgia eestlaste ette kutsunud üle viiekümne professionaalse teatrilavastuse Eesti teatritelt ja truppidelt.

Eestis on võimalik seda armastuslugu näha taas sügishooajal. Järgmised etendused toimuvad 20. septembril ja 25. oktoobril Endla Küünis.