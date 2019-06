Filmiakadeemia annab David Lynchile au-Oscari

Ameerika Filmikunsti ja -teaduste Akadeemia teatas, et teiste hulgas pälvib oktoobris üritusel Governors Awards au-Oscari ka filmilavastaja David Lynch.

Peale Lynchi saavad filmiakadeemialt au-Oscari Wes Studi, Lina Wertmuller ja Geena Davis, vahendab Pitchfork.

Lynch on olnud kolm korda nomineeritud parima režissööri Oscarile ja korra parima kohandatud stsenaariumi Oscarile oma töö eest filmides "Elevantmees" ("The Elephant Man", 1980), "Sinine velvet" ("Blue Velvet", 1986) ja "Mulholland Drive" (2001). Auauhind on tema esimene filmiakadeemialt pälvitud preemia.