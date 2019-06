Näitus on kolmeks ruumi-installatsiooniks jagunev unestaadiumite jada, mille visualiseering on kirjandusliku uurimuse, praktika ning kujutluse vili. Ruumides on mänglevad helikunst ning valguskunsti variatsioonid. Teos on valminud järk- järgult ning jõudnud tervikuni kaheksa aasta jooksul.

Six eelistab teose objekte luues taaskasutusmaterjalide, kuid meediumite ennast ei piira. Kunstniku bakalaureuse töö "NRem 1. staadiumi kohaspetsiifiline eksponeering" Noblessneri tehase valukojas oli eelruum augustis avatavale näitusele.

Näitus "Muutunud teadvusetasandid: UNI - staadiumid 1-5" avatakse 8. augustil neljapäeval kell 19.00. Teose kulminatsiooniks on 10. augustil kell 21.00 performance "Lucy dreaming" Grupp 6 esituses. Ligi kolmetunnist vaatemängu pakkuv lavastuslik performance kujutab unes ja ärkveloleku piiril olevat seisundit. Grupp 6 moodustavad Triini Dance Crew, Macey Muse, Eva Pajus ning Maarja Heinsoo. Performance'ile pääsevad 60 õnnlikku unenautlejat. Performancit kureerib SG6. Lisainfo: https://silverticket.ee/event/lucydreaming.