Galerii. USA-s jagati Tony teatriauhindu

Folkooper "Hadestown", mis esitab uusversiooni Vana-Kreeka müütidest, oli õhtu suurim võitja, võites kaheksa auhinda, sealhulgas parima muusikali kategoorias. "The Ferryman" viis koju neli auhinda, sealhulgas parima lavastuse ja parima lavastaja (Sam Mendes) kategoorias. "Tootsie", "The Cher Show" ja Oscar Hammerstein II ja Richard Rodgers'i muusikali taaselustus "Oklahoma!" viisid igaüks koju kaks auhinda, sealhulgas näitlejaauhinnad Ameerika komöödiasarjast "Crazy Ex-Girlfriend" tuntud Santino Fontana'le ja Stephanie J. Block'ile, ning "The Glee Project'i" võistlejale Ali Stroker'ile, kellest sai sellega esimene ratastoolis näitleja, kes võitnud Tony auhinna. "Breaking Bad'i" veteran Bryan Cranston pälvis oma elu teise Tony auhinna rolli eest lavastuses "Network", vahendab Entertainment Weekly.

Selle aasta tseremooniat, mis toimus New Yorgi Radio City Music Hall'is, juhtis James Corden ja auhindade kätteandjate hulgas olid näiteks Tina Fey, Jake Gyllenhaal, Billy Porter, Kristin Chenoweth, Jesse Tyler Ferguson, Darren Criss ja Danai Gurira.

Võitjad:

Parim lavastus

"The Ferryman"



Parim muusikal

"Hadestown"



Parim lavastuse taaselustus

"The Boys in the Band"



Parim muusikali taaselustus

"Oklahoma!"



Parim muusikaliraamat

"Tootsie" (Robert Horn)



Parim originaalmuusika

"Hadestown" (muusika ja sõnad Anaïs Mitchell)



Parim meespeaosa lavastuses

Bryan Cranston, "Network"

Parim naispeaosa lavastuses

Elaine May, "The Waverly Gallery"



Parim meespeaosa muusikalis

Santino Fontana, "Tootsie"



Parim naispeaosa muusikalis

Stephanie J. Block, "The Cher Show"



Parim meeskõrvalosa lavastuses

Bertie Carvel, "Ink"



Parim naiskõrvalosa lavastuses

Celia Keenan-Bolger, "To Kill a Mockingbird"



Parim meeskõrvalosa muusikalis

André De Shields, "Hadestown"



Parim naiskõrvalosa muusikalis

Ali Stroker, "Oklahoma!"

Võitjate täisnimekirja vt refereeritud artiklist.