Suur kaart: kunsti jagub suvel igasse Eesti otsa

Kaardile märgitud kunstisündmuste kohta saab põhjalikku infot, kui klõpsata ikoonidele. Vasakul avanevast kastist näeb, millised muuseumid ja mida suvel külastajatele näitavad. Selleks, et ikoonid ei läheks üksteise taga kaduma, tasub kaarti allnurgas asuva plussmärgi abil suurendada.

LÕUNA-EESTI

Voronja galerii kuues suvehooaeg

Voronja galerii tänavust näitust "Wanderlust" kureerivad Riias resideeruvad kunstiteadlased Valts Miķelsons ja Indrek Grigor, kes toovad galeriisse Eesti, Läti ja Leedu meediakunstnikud. Näitus avatakse 16. juunil ja kestab augusti lõpuni. Väljapanek keskendub küsimusele, kuidas ja mida inimene maailma kohta teab. Osalevad kunstnikud: Taavi Suisalu ja Timo Toots, Krišs Salmanis ja Zane Zelmene ning Zilvinas Landzbergas ja Dainius Liškevičius. Voronja galerii on Peipsi ääres maalilises Varnja külas asuv galerii-kunstiprojekt, kus igal suvel korraldatakse kuraatorinäitus ja selle raames muudki.



Eesti Kunstimuuseumi näitus Valga muuseumis

07.08 – 01.09 on Valga muuseumis Eesti Kunstimuuseumi 100. aasta juubeli puhul rändnäitus "Avatud kollektsioonid. Kunstimuuseum sinu linnas". Eha Komissarovi kureeritud näitus pakub sissevaate kunstižanrite ja -motiivide arengusse ajas ning ruumis, luues dialooge eri ajastutest pärit kunstiteoste vahel ning kaasates näiteid portreekunsti, maastiku- ja olustikumaali alalt.



Erinevad kunstitehnikad Võru muuseumis

Vana-Võromaa Kultuurikoja näitusesaalides on jaanipäevani avatud Katrin Piileisikunäitus "Abstraktne hüperreaalsus". Sellele järgnevad Andres Koorti maalinäitus ja Ivar Feldmanni sepiste näitus (28.06–11.08). Suvehooaja lõpetab Eesti Klaasikunstnike Ühenduse aastanäitus.



Tartu Kunstimaja näitused suvel

Tartu Kunstimaja saalid on jaanipäevani remondis, aga edasi saab kogu suve näha mitmekesist näituseprogrammi. Suures saalis on 28.06–21.07 Läti noore kunstniku Madara Lazdiņa isikunäitus, sellele järgneb 25.07–18.08 Al Paldroki kureeritud graafikafestival. Väikeses saalis näeb juunis-juulis Jane Remmi ja Jaanus Remmi näitust ning Monumentaalgaleriis Johannes Luige ja Jaan Luige näitust.



Pallas Tartu Kunstimuuseumis

Terve Tartu Kunstimuuseumi maja on selleks suveks pühendatud kunstikool Pallase 100. aastapäevale. Näituse kuraatorid on Joanna Hoffmann, Hanna-Liis Kont.

LÄÄNE-EESTI

Pärnu kunstisuvi tuleb taas

Pika traditsiooniga Pärnu XVIII Kunstisuvi Pärnu Linnagaleriis Raekojas (Uus 4) ja Pärnu Linnagalerii Kunstnike Majas (Nikolai 27) toob tänavu vaatajani kaks näitust – Marian Kivila ja Jan Leo Grau kureeritud väljapanekud "Mees ja Mees" ning "Naine ja Naine", mis mõtisklevad soorollide ning meheks ja naiseks olemise üle tänases maailmas. Osalevad kunstnikud: Mare Tralla, Sandra Jõgeva, Evelin Zolotko, Lilia Li-Mi-Yan, Rene Kari, Kiwa, Marko Mäetamm, Leonhard Lapin, Alan Proosa, Jaanus Samma, Andrus Joonas, Alar Raudoja, Peeter Allik jt. Näitused on avatud 29.06–03.08.2019.



Graafilise disaini festival Haapsalus

Haapsalus on juuni lõpuni Haapsalu Graafilise Disaini Festival 2019. Linnagaleriis näeb rahvusvahelist konkurss-näitust "Isikupära", kultuurikeskuses näitust "Eesti kultuuriplakat 2019", kus näeb 86 erinevat kultuurisündmuse plakatit 43 autorilt.



Kunstisuvi Evald Okase muuseumis

Evald Okase muuseumis Haapsalus on kogu suve avatud Mai Levini kureeritud näitus, mis võtab luubi alla akvarelli Evald Okase loomingus. Vahelduvatest näitustest saab juunis näha Jaan Elkeni ja Aime Kuulbuschi isikunäituseid, juulis Itaalia kunstniku Luigi Cillo isiku- ja nelja noore fotokunstniku grupinäitust. 20.07 avatakse Aldo Järvsoo ja Tanel Veenre pruutkleitide näitus "Valged daamid" ning Harry Liivranna kureeritud "Urve Küttner. Mere vaik", mis on pühendatud Lennart Mere 90. sünnipäevale. Augustis on muuseumis klaasikunstnike näitus "Koosmõju" ja "Eesti akvarell 20. ja 21. sajandil".

SAARED



Marko Mäetamm ja Hiiumaa loovisikud Kärdlas

Kärdlas Nelja Nurga galeriis on avatud Marko Mäetamme näitus, kus näeb tema varaseid vildikajoonistusi. 21. juunil avatakse galeriis Hiiumaaga seotud loovisikute suvine aastanäitus.



Kuressaare Raegalerii

Kuressaare Raegaleriis on suvel Maie Matsari õlimaalinäitus (13.06–17.07), sellele järgneb alates 20. juulist Jaak Visnapi kureeritud "Vabadus 21. sajandil", kus näeb 20 Eesti kunstniku graafikat. 17. augustist on galeriis Kristiina Pärki ja Sari Anneli Ruohoneni maalid ja keraamika.



Kunst Kalana Saundil

Muusikafestival Kalana Saund toimub 25.–28.07 Sõru sadamas ja esinevad ka mitmed kunstnikest DJ-d Edith Karlson, Katja Adrikova, Ellen Vene, kellega liituvad ka teised kunstnikud, kes festivalil eriprojektidega osalevad.

KESK-EESTI

Liisa Kruusmägi ja Ave Nahkur Kondase keskuses Viljandis

Viljandis Kondase keskuses on kuni 16.06 avatud Liisa Kruusmägi näitus "Limonaad asfaldil", kus näeb noore tüdruku seikluseid värviküllases maailmas. Sügiseni on muuseumis avatud Ave Nahkuri näitus "Lumehelmekese teekond Viljandist La Golmerale". Näeb Nahkuri uusi maale, mis ei jutusta enam külaühiskonna argielust, vaid migratsioonist, radikaliseerumisest, sotsiaalse ebavõrdsusest ja kliimamuutustest.



Türi Kultuurikeskuses tekstiilid ja kassid

Türi Kultuurikeskuse kunstigaleriis saab suvel näha väga eriilmelisi näitusi: Ülle Raadikuja Milvi Thalheimi tekstiile (12.06–12.07), Eero Ijavoineni maale (16.06–23.08) ja Arne Maasiku fotosid (27.07–27.08). Paralleelselt on klaassaalis väljas Kaie Šestakova Karu maalinäitus "Kassid aias", millele järgneb Külli Kolina loodusfotonäitus "Kodused paigad".



Põltsamaa kunstigalerii suveprogramm

Kesk-Eesti kunstigaleriis pART Põltsamaal on kuni 03.07 avatud Soome kunstniku Mukki Ängeslevä näitus "Inimese valem". Sellele järgneb 05.07–16.08 kunstniku, DJ ja reggae-kultuuri tutvustaja Tarrvi Laamanni näitus "Super Summer", kus näeb puulõiget ja maali.

IDA-EESTI

Kreenholmi tekstiilide näitus Narvas

Narva Muuseumi kunstigaleriis on aasta lõpuni avatud näitus "Mustrid: Kreenholmi tekstiilidisain 1963–2005", mis on valminud koostöös Eesti Tarbekunsti-ja Disainimuuseumiga ning tutvustab lähemalt Kreenholmi manufaktuuri tekstiilitoodangut ja seda kujundanud kunstnikke. Näituse kuraatorid on Kai Lobjakas ja Helen Adamson.



Narva kunstiresidentuur suvel

Narva kunstiresidentuuri saabub kohe pärast jaanipäeva Bianca Casady koos oma rahvusvahelise kollektiiviga. Casady töötab muusika, teatri, performance'i ja kujutava kunstiga. Narvas töötab trupp ooperi kallal, mis esietendub järgmisel aastal Manchesteri ooperimajas. Plaanis on avalik esitlus Kreenholmi tehases juuli teisel nädalal. Vt programmi Narva kunstiresidentuuri kodulehelt.

PÕHJA-EESTI

Näitus võõrastest ja võõrusest EKKM-is

EKKM-is avatakse 12.07 kell 18 Anders Härmi kureeritud "Xenos", kus rahvusvaheline seltskond kunstnikke mõtestab võõraks olemist kaasaja maailmas ja võõrust kui motiivi, küsides, kuidas ksenofoobiat ületada.



Tallinna Kunstihoone suveprogramm

Tallinna Kunstihoones ja selle galeriides on suvel kavas mitmekülgne programm. Kunstihoones avatakse 21.06 Siim Preimani kureeritud näitus "Hea olemise kunst", mis seab küsimuse alla kunstivälja rolli kliimamuutuste ajastul. Näituse installitiimil on keelatud minna ehituspoodi, ei trükita näitusetekste, kunstnikke ei lennutata avamiseks kohale. 14.06 avab Rootsi kuraator Andreas Nilsson Linnagaleriis näituse "Misanstseen", kus välismaa ja Eesti kunstnikud otsivad etendus- ja visuaalkunsti vahele jäävat ala. Ning 20.06 avatakse Kunstihoone galeriis Britta Benno "Düstoopiline Tallinn", mis kujutab Tallinna linna pärast maailmalõppu.



Kumu tähistab Eesti Kunstimuuseumi juubelit

Kumus on alates 5. juulist avatud Eesti Kunstimuuseumi 100. aasta juubeli näitus "Avatud kollektsioonid. Sõna saab kunstnik", kus muuseumi kogudega on töötanud erinevad Eesti kunstnikud. Samal ajal on avatud ka kõik teised Kumu hitid: "Sots art ja mood. Kontseptuaalsed rõivad Ida-Euroopast" (kuni 04.08), "Aiapagu. Tuglaste koduaed Tanaja Muravskaja fotoobjektiivis", "Tommy Cash ja Rick Owens. Süütud ja neetud".



Jaan Elken hõivab Hobusepea ja Draakoni galeriid

11. juunil avab Jaan Elken Hobusepeas isikunäituse "Taevas ja maa", mis laieneb ka Draakoni galeriisse. Kahte galeriid hõlmava näituse märksõnad on stiihia, taevariigi rahu, igavene vaikus, olemine, mitteolemine, algus ja lõpp.



Suvenäitused Paldiskis Amandus Adamsoni muuseumis

Paldiskis asuv Amandus Adamsoni ateljeemuuseum ootab külastajaid juunis Tamar Paali, juulis Jane Remmi ja augustis Virge Loo näitustega.

PÕHJA-LÄTI

Näitus prügist kui ressursist

01.06 avati Lätis Cesise Puulikojas näitus "MITTE silmist, MITTE meelest", mis kutsub üles käsitlema prügi tulevikuressursina. Eesti kunstnikest osalevad rahvusvahelisel grupinäitusel Varvara&Mar, Kiwa, Marta Moorats ja Timo Toots, kes kõik on loonud näitusele spetsiaalselt uue teose. Näitus on avatud kuni 28.07. Projekt rändab Eestisse 15.08, kui näitus avatakse Tartu Loodusmajas.

Kaardi koostas Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus ja see ilmus esimest korda 10. juuni kaasaegse kunsti uudiskirjas.