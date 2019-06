Galerii. Näitus "Hea olemise kunst" uurib kunsti tegemise eetikat kriisi ajastul

Alates laupäevast on Tallinna Kunstihoones avatud rahvusvaheline grupinäitus "Hea olemise kunst", mis võtab vaatluse alla kunsti tegemise eetika kriisi käes vaevlevas maailmas ning on katse luua olukorra tõsidusele vastav näitus.

"Ilmselt on pea iga ajastu elanikud tundnud, et just nemad elavad erakordsel hukatuse-eelsel ajal. Pea iga päev võib uudistest lugeda uusi teateid mõne liigi kehvast käekäigust, liustike üha kiirenevast sulamisest või kliimamuutuste mõjust inimasustusele. Nüüdseks teame, et selle kõike põhjustajaks on meie aplus maakerast ressursside eraldamisel ning esimest korda võime tõmmata kujuteldava pidevjoone oma argiste käitumismustrite ja ohtlike üleilmsete arengute vahele," ütleb Siim Preiman näituse saatetekstis.

"Kuigi kriisi ökoloogiliste, sotsiaalsete ja majanduslike komponentide käsitlemine on kunstis tavaline, ei pööra teosed ega näitused iseenda rollile hukatuslikus sündmusteahelas enamasti tähelepanu. Nii näeme jäädvustusi kitsikuses elavatest inimestest, kes ei saa osa teose eksponeerimise tulust, ja mürgistest tehismaterjalidest valmistatud kujutelmi, mis hoiatavad meid peagi saabuva plastiseguse düstoopia eest," kirjutab Preiman.

Osalevad kunstnikud: Dylan Ray Arnold, Carl Giffney, Diana Lelonek, Taus Makhacheva, Georgi Markelov, Eléonore de Montesquiou, Jana Shostak, Hanna Piksarv, Liina Pääsuke, Bita Razavi, Uku Sepsivart, Idioodid, Roi Vaara, Mari Volens. Näituse kuraator on Siim Preiman.

Näitus jääb avatuks 1. septembrini.