Tarrvi Laamann tutvustab värsket loomingut kuue näitusega

Tarrvi Laamann otsib oma loomingus üha uusi väljendusviise, kuid lõpetab teosed alati talle omases maalikeeles, mille ühisnimetajaks on koloriitne ja üdini positiivne reggaerütmis Tarrvinism. Fahle galeriis avatud "Impulss" on inspireeritud Jamaica saarest, mida kunstnik peab juba paarkümmend aastat oma teiseks koduks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tarrvi piltidega puutub kokku ka Viru keskuses osteldes, kus inspiratsiooni andis mandlipuu leht ning Wabaduse kohvikus, kus on väljas Kuuba teemaline sari Rannad.

"Seal on sellised vanad rasked mööblitükid. Ma arvan, et seal on selline vana energia olemas ja sinna sobisid hästi need Kuubal tehtud puulõiked ja maalid, mis on lõuendil. Me teame, et Kuuba tahab väga vabaks saada viva la libertàd, sinna sobivad hästi need Kuuba asjad," selgitas kunstnik.

Tarrvi Laamanni näitused jätkuvad mõne päeva pärast Pranglil, Võrus ja Põltsamaal ning kui kõik hästi läheb, loodab kunstnik oma töödest anda välja ka esimese kataloogi.