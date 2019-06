Esimesena Korea režissöörina autorikino hinnalisima auhinna, Cannes'i filmifestivali Kuldse Palmioksa pälvinud Bong Joon-ho sotsiaalne melodraama "Parasiidid" niidab hoogsa tempo ja isegi Aasia kino kohta ohtrate pöörete ja uskumatute kuid usutavate karakteritega.

Lugu läheb käima siis, ühiskonna põhjakihti kuuluva Kimide perekonna poeg kutsutakse Inglise keele eraõpetajaks ülirikkuritest Parkide villasse. Pärast rida osavaid ja ülimalt koomilisi manipulatsioone on terve Kimide perekond teenindamas miljonäride perekonda, kellel pole pole õrna aimugi, et need inimesed omavahel kuidagi seotud on.

Kui tegevustik juba jookseb nagu õlitatud masinavärk, on autoril aega hakata lugu vürtsitama ka nappide kommentaaridega klassivahe ja sotsiaalse staatuse kohta, lastes "Parasiidil" paista lihtsa filmina, mis puudutab ka sügavamat mõõdet idale omasel delikaatsel moel, ilma seda meile näkku surumata. Hoolimata filmilikult utreeritud sisust ja tugevast žanrifilmielemendist, on ka "Parasiit" vägagi siin ja praegu toimuv lugu, mille keskmes on tõelistena tunduvad inimesed tõelise tundeeluga.

Film esilinastub kinos Sõprus 11. juulil kell 19:00.