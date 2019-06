Setomaal käib Seto Folk

Setomaal on käimas Seto Folk, mille tänavune teema "Päri musi" on inspireeritud Setomaa ehedast ja elavast pärimuskultuurist. Folgiga samaaegselt toimus ka 15. setode laulupidu ehk leelopäev, kus esines 20 leeloparki üle Eesti.

On juubeli leelopäev ja Setode laulupidu ehk leelopäeva traditsioon sai alguse 1977. aastal, olles tol ajal esimene setode suursündmus peale pikka pausi. Tänapäeval on Leelopäev setode üks kõige olulisemaid sündmusi.

"Leelopäev on selline päev, kus kõik setod kokku saavad ja saavad laulda," ütles Liinatsuraq leelotaja Kaspar Kolk.

Siidisõsaratõ leelotaja Ilme Haavalo aga ütles, et tema jaoks on leelopäev väga suur sündmus, sest ta on leelopäevadel käinud juba lapsest saati küll emaga, küll tädiga. "Oi, see on väga oodatud sündmus meie jaoks," lausus ta.

"Mu hing, mu süda olid kõik nii rahul, ma olin täna väga õnnelik, et 2019 on nii palju koore, nii palju noori juurde tulnud, kõik kes oskavad seto keeles laulda. Hurraa!" hõiskas esimese leelopäeva üks korraldajaid ja kokkukutsujaid Laine Lõvi

Leelopäevaga samaaegselt toimub ka Seto Folk, mille teema "Päri musi" keskendub tänavu setode elavale pärimuskultuurile. Muusikaprogrammiga võrdväärselt on folgil sama oluline ka matka -ja õpitubade programm.

Seto Folgi peakorraldaja Marili Slavski ütles, et matkaprogramm ei ole ainult loodusesse minek ja looduses olek, aga on ka loodushariduslik.

Elvast pärit folginautleja Astrid ütles, et ta käib alati Viljandi folgil, aga Seto Folk on selline väike ja mõnus. "Ja muusika muidugi," vastas ta küsimusele, mis teda üritusele tõi.

Tallinnast pärit folginautleja Piret aga ütles, et kui on ilus koht ja mõnus loodus ja saab lihtsalt muusikat nautida, siis ikka tasub tulla.