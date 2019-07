"Põgenik" räägib loo sisemisest ja välimisest orjusest

Teater R.A.A.A.Mi "Põgenik" räägib loo poisist, kes on löönud mõisavalitseja maha ning seejärel satub aita luku taha oma saatust ootama. Enne lõppu hakkab eestlane pihtima oma lugu sisemisest ja välimisest orjusest. Näitleja Kristo Viiding ütles, et mõisaorjuse aeg peegeldab ka tänase inimese hingemaastikku.

"Inimene on läbi aja ikkagi muutumatu, tema emotsioonid, tema tahtmised, tema unistused, tema kired. Mitte ainult orja aja inimene ja tänapäeva inimene, vaid ka Antiik-Kreeka, kõik säilib samamoodi. Ja see lugu puudutab eelkõige meie inimlikke püüdlusi, meid kui inimest, mitte meid kui orjarahvast," rääkis Viiding "Aktuaalsele kaamerale".

Lavastaja Madis Kalmet aga hoopis keeldus AK kaamera ees intervjuud andmast, kuna kartis, et sõnub publiku jaoks ära lavastuse sõnumi. Nimelt tahab Kalmet, et igaüks, kes "Põgenikku" vaatama tuleb, tõlgendaks seda isemoodi, ilma, et keegi juhtnööre ette annaks. Kristo Viidingu jaoks on "Põgenik" tema esimene monotükk, mis näitleja sõnul tekitas temas väikest ärevust.

"Minu jaoks teater on ikkagi mäng ja partnerlus ja ma ei kujutanud ette, kuidas saab sündida mäng vaid iseenda läbi. Aga kui ma selle teksti kätte sain ja läbi lugesin, siis ma ütlesin kohe jah, ma tahan seda teha. Ta haaras mind kaasa ja ma sain aru, et see tekst ongi minu partner, seal on sees kõik kirjas," selgitas näitleja.

Kuigi Villike teatritalu asub sügaval Võrumaa looduses, kinnitab Viiding, et ka reis Lõuna-Eesti kuppelmaastikul on osa lavastuse elamusest.