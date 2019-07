Esietendub Villike teatritalus Jaan Kaplinski "Põgenik"

"Põgenik" on Jaan Kaplinski nägemuslik ning emotsionaalne tekst eestlusest ja eesti inimese väärtushinnangutest. Mängupaik Lõuna-Eesti tüüpi taluhoonete kompleksis on olnud teejuhiks just antud materjalini.

Novell "Põgenik" avaldati 1974. aastal ajakirjas "Looming". Kui teomees Tõnis on mõisavalitsejaga tema pruudile häbitu silmaviskamise tõttu arveid klaarima läinuna endast sedavõrd väljunud, et mõisniku tapab, algab Tõnise jaoks põgenemine. Põgenemine jõhkra ihunuhtluse, Siberisse surema saatmise, aga ka südametunnistuse eest. Esmakordselt lavastati novelli 1976. aastal Noorsooteatris.

Traagiliste sündmuste ahel paigutub küll sajandite tagusesse mõisaorjuse aega, kuid peegeldab üldistavalt ka meie tänase inimese hingemaastikku. "Inimene on läbi aja ikkagi muutumatu, tema emotsioonid, tema tahtmised, tema unistused, tema kired," selgitas esmakordselt monolavastuses rolli tegev näitleja Kristo Viiding.

Lavastaja Madis Kalmet, kunstnik Kristiina Põllu. Etendused 13.-21. juuli Villike teatritalus.