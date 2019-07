Pärnus algas tänavakunstifestival Walk

Festivali korraldab koos heade sõpradega 17-aastane Pärnu gümnasist Johanna Roos, kes avatseremoonial kõigile esmalt tere ütles ja seejärel ka ise suupillil üles astus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Millegipärast pole tänavamuusikute ja -kunstnike maine kiita ning festivaliga tahetaksegi tänavakunsti pisut rohkem ausse tõsta. Pärnus on olnud palju festivale, aga otseselt tänavakunstile pole varem keskendutud.

"Mõte tekkis 2017 aastal sügisel. Jalutasin Rüütli tänaval ja tekkis mõte, mis on minu jaoks festivalina siit puudu ja nii tuli pinnale tänavakunst," selgitas Roots.

Nii, nagu meie intervjuu jäi vihma tõttu katki, katkestas ilmataat ka festivali avamisel üles astunud Sibyl Vane`i esinemise.

Esimest korda oli sellisel viisil esinemas ka ansambel Sibyl Vane, mille liikmed tunnistasid, et sellist mõtet poleneil varem pähe tulnud.

"Ei ole kunagi isegi mõelnud nii, et ei peaks ju otsima endale klubi või kontserdipaika, kus esineda, vaid seda võiks ju teha täitsa spontaanselt tänaval. Täna me seda proovime. Mine sa tea, äkki üllatume nii positiivselt, et teeme seda järgmisel suvel jälle niisamagi," rääkis ansambli liige Heiko Leesment.

Seekord tõmbas vihm tänavaartistide esinemisele natuke pidurit ja ainult kõige kangemad keeldusid varju minemast.

Aga üks hoone saab tänu festivalile osaliselt uue väljanägemise. Endise postkontori, nüüdse büroohoone otsaseina hakkab nimelt kaunistama seinamaaling.