Muusikafestival toob Pärnusse ligi 300 Eesti ja välismaa muusikut

Esmaspäevaõhtusel festivali avakontserdil oli laval Elina Netšajeva ja Tallinna kammerorkester Neeme Järvi juhatusel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kontserte jätkub aga terveks nädalaks. "Meie festivali selleaastane resideeruv helilooja Erkki-Sven Tüür pani kokku meie galakontserdi kava, mis on väga põnevate ajalooliste seostega. Väga põnev kontsert on meil juba homme õhtul, kui mängitakse North Around The Baltic Sea, mis on selline Põhja traditsioonidest kantud muusika. Ja siis on ka kontsert, kus on Kaupo Kikkase fotonäitusega resoneeruvad teosed ehk koos Pärdi ja Vasksi muusikaga. Natuke temaatilisi kontserte on seekord. See on võib-olla natuke teistmoodi," kirjeldas festivali juht Kristjan Hallik.

Paavo Järvi juhatatav Eesti festivaliorkester on unikaalne kollektiiv ja Järvile endale erakordselt oluline. Selle juhatamist Pärnus loeb ta aasta tippsündmuseks.

"Orkester koosenb praktiliselt kõikidest minu lähedastest ja headest sõpradest, kes on võib-olla üks kõige andekam orkester üldse, keda ma olen juhatanud. Meie orkestris on rohkem kontsertmeistreid üle terve maailma, kui paljudes teistes orkestrites. Siin on inimesi Venemaalt, Inglismaalt, Ameerikast, siin on eestlasi, kes mängivad Ameerika orkestrites. Siin on Jaapanist, siin on Hiinast inimesi, siin on tervest Skandinaaviast. See on niivõrd huvitav ja andeks grupp. Kusjuures meie kõige paremad mängijad on siin," rääkis Järvi.

Festivaliorkester annab sel festivalil kaks kontserti ja pärast seda neid lähikuudel Eestis ei näe.