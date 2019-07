Haapsalu väikseid patsiente lõbustatakse teatriprogrammiga

Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse fuajeest sai teatrisaal. Haigla patsiente lõbustas hooaja esietendusel Banaanikala projektiteater oma lavastusega "Muinasjutt kuldsest kalakesest".

"See on loomulikult suurepärane ja oodatud sellepärast, et elu Haapsalu haiglas on üsna rutiinne. On väga palju protseduure, võimlemisi ja siis on ju tore, kui on vahelduseks midagi ka teistsugust, midagi lõbusat ja lõõgastavat," ütles Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse patsiendi ema Riina Rammo.

Heategevusfond Aitan Lapsi tegutseb 2011. aastast. Haapsalu teatriprojekt sündis koos Eesti väike- ja projektiteatrite liiduga nelja aasta eest. "Ühest küljest teater tahab ikkagi mängida. See on esmane. Teisalt on see, et siin lisandub ka missiooni- ja vastutustunne. Muidugi publik on olemas, mis jälle teeb selles mõttes elu lihtsamaks, muidu teater peab ise organiseerima omale publiku. Tegelikult see on üks ülihea projekt," tõdes Eesti väike- ja projektiteatrite liidu juhatuse esimees Allan Kress.

Haiglajuht Kadri Englas ütleb, et etendustele on oodatud ka teiste Haapsalu lasteasutuste liikmed. "Me oleme aastate jooksul kutsunud siia Haapsalu Viigi kooli, Haapsalu väikelastekodu lapsi ja tegelikult ka ümberkaudseid lapsi," lausus ta.

Haapsalu projekti toetus tuleb pandipakendi taaraautomaatide kaudu tehtud annetustest. See teatriprojekt on osa fondi Aitan Lapsi laiemast tegevusest.

"Aastast 2011 on siis heategevusfond Aitan Lapsi pakkunud kultuurielamusi 133 tuhandele lapsele üle Eesti. Teater on ainult üks suund sellest kultuurisuunast. Seal on lisaks ka veel kirjandus, sport, muusika ja kunst," selgitas heategevusfondi Aitan Lapsi esindaja Kertu-Liina Urke.