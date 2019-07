Muusikali "Kassid" filmiversiooni treiler lõi sotsiaalmeedias laineid

Kaadrid CGI-tehnoloogia abil muundatud inim-kassi hübriididest avalikustati neljapäeva õhtul, vahendab The Guardian.

Mitmed inimesed võtsid aga seejärel Twitteris sõna ja ütlesid, et kuigi näitlejate poolt mängitavaid kasse on üritatud kujutada päris kasside suurusega, on kassid siiski liiga väikesed.

Lisaks häiris inimesi see, et mitmetel kassidel on liiga nähtavad rinnad ja näitlejad paistavad kandvat teiste kasside karvu. Ka kasside tantsimist pidasid paljud imelikuks.

Mitmete sõnavõtjate hinnangul oleks näitlejad võinud kanda lihtsalt kasside kostüüme nagu algselt 1981. aastal esietendunud muusikalis.

"Kasside" uusversiooni toob detsembris kinoekraanidele Oscari võitnud režissöör Tom Hooper. Filmis teevad kaasa Jennifer Hudson, Idris Elba, Rebel Wilson, Jason Derulo, Taylor Swift, Ian McKellen ja Judi Dench.

"Kassid" on lugu kasside suguharust, kes peavad ühe öö jooksul vastu seisma mitmete elumuutvate otsustega. Muusikali helilooja on Andrew Lloyd Webber ja muusikal põhineb T.S. Elioti laste-värsiraamatul "Vana Opossumi kasside välimääraja".