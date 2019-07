Keelesäuts. Kes keda või mida juhib?

Kui liiklussõnumid teavitavad meid, et juht kaotas auto üle kontrolli ja sõitis teelt välja, siis on kõik kenasti selge – juht ei saanud auto juhtimisega hakkama. Või auto kaotas juhitavuse. Võib-olla rikke tõttu.

Kui ma aga kuulen või loen lauset, et "Tallinna suunas liikunud Chrysleri roolis olnud naine kaotas auto üle juhitavuse ja sõitis teelt välja", siis ei ole küll võimalik aru saada, kes kelle või mille üle kontrolli kaotas. Selles lauses öeldakse, et naine kaotas juhitavuse. Sel juhul, kes juhtis naist? See oleks küll väga ebatavaline viis autoga sõita, et keegi juhib autot ja keegi juhib autojuhti.

Küllap tuleks liiklussõnumi koostajale kasuks võtta aega ja mõelda, mida öelda tahetakse.