Kuno Areng 90: ERR-i meenutused legendaarsest koorijuhist

Kuno Areng alustas muusikaõpinguid Rakveres, pärast keskkooli läks sõjaväeteenistusse Musta mere ääres ning lõpetas 1952 lõpetas klaveri erialal Suhhumi muusikakooli. Järgnesid 1959 Tallinna riikliku konservatooriumi lõpetamine (1959) koorijuhtimise erialal professor Gustav Ernesaksa käe all ja 1965 Leningradi konservatooriumi assistentuuri Jelizaveta Kudrjavtseva juhendamisel.

Eesti muusikaelus on Kuno Areng aastate pikku osalenud eelkõige järjepideva koorijuhitegevusega. Ta oli dirigeerimise õppejõud Eesti muusika- ja teatriakadeemias alates 1962. aastast, 1985–1992 oli ta samas koorijuhtimiskateedri juhataja, alates 1982. aastast on professor ning 2003. aastast emeriitprofessor.

Kuno Arengu juhatusel on aastakümneid tegutsenud mitmed Eesti tähtsamad koorid: 1966–1990 oli ta RAMi dirigent, 1961–2000 oli ta käe all vabariiklik koorijuhtide segakoor, 1989. aastast alates oli Areg Eesti meestelaulu seltsi Tallinna meeskoori dirigent, ühtlasi oli kaua aega Eesti teaduste akadeemia meeskoori peadirigent, 1962–1993 juhatas Tallinna Kammerkoori ning aastast 1965. oli Kuno Areng korduvalt laulupidude üldjuht.

Kuno Arengu eestvedamisel sai 2009ndast aastast Toompea Pika Hermanni torni lipu langetamise tseremoonia signatuuriks motiiv Ernesaksa laulust ning ta oli üks nendest, tänu kellele on aastast 2004 Tallinna Lauluväljaku nõlval Gustav Ernesaksa mälestus-skulptuur (kunstnikud Ekke Väli ja Vello Lillemets).

Kuno Arengu viimne puhkepaik on Järsil, oma isatalu maadel.

Kuno Areng "Tähelaevas" 2012. aastal:

"Koorijuhi kõrvaga: Kuno Areng". Klassikaraadio stuudios on koorijuht Kuno Areng, räägime koorijuhi tööst, koorijuhile vajalikest isikuomadusest, laulupidudest ja Eesti koorimuusikast laiemalt. Saatejuht on Kersti Inno. Intervjuu on salvestatud 2009.

Kuno Arengu õpilaste meenutused saates "Luukamber: Kuno Areng" (23.07.1929-08.12.2017) - Eesti koorimuusika südametunnistus, hinnatud koorijuht ja pühendunud õppejõud on oma pühendunud tööga mitte ainult arendanud kodumaist koorimuusikakultuuri vaid välja voolinud hulga suurepäraseid dirigente. Stuudios meenutavad oma professorit dirigendid Olari Elts, Risto Joost, Peeter Perens, Laine Randjärv ja Veronika Portsmuth. Saatejuht on Marge-Ly Rookäär. Saade oli esmakordselt eetris detsembris 2017.

Eesti teaduste akadeemia meeskoor ja koori seeniorkoor laulsid Maestro 90. sünniaastapäeval tema sünnikohas Järsil Peep Sarapiku Juhan Liivi tekstile kirjutatud laulu "Ta lendab mesipuu poole" ning esinesid mälestuskontserdiga Järva-Jaani kirikus. Arengute perekonda meenutavad saates "Suvila" Järva-Jaani koguduse õpetaja Katrin-Helena Melder, koguduse juhatuse esimees Kuno Agan; Järva-Jaani segakoori koorivanem Aime Läänesaar ja laulja Ants Adler ning aastaid Kuno Arengu käe all meeskooris laulnud Harry Männik ja Andres Aruvald. Kuulame ka publiku arvamusi kontserdist ning Eesti Teaduste Akadeemia Meeskoori esituses kõlab Aleksander Kunileidi Lydia Koidula tekstile loodud "Mu isamaa on minu arm", dirigent on Andrus Siimon. Saate toimetaja on Marge-Ly Rookäär. Saade oli esmakordselt eetris 22. juulil 2019.