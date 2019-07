Juubilar Mare Hunt küsib, kas mängult või päriselt

Juubelinäitust ette valmistades leidis kunstnik, et tema loomingu läbiv teema on mängud ja mänguasjad. Näitusel saab tutvuda valikuga Hundi illustratsioonidest, raamatukujundustest ja tarbegraafikast ning huviline saab tema töid vaadates teadmisi nii Euroopa nukuajaloost kui Eesti talulaste mängudest. Tehnikatest on kõige enam kasutatud tušijoonistust ja kollaaži.

Oma mänguasja kire kohta lausub Hunt: "Tuttavad naeravad, et mul on ka kodus pisike muuseum. Mänguasju ja nukke on säilinud lapsepõlvest, ise valmistatud, kingituseks saadud ja ka ostetud. Mänguasjad on mulle tähtsad juba lapseeast, olen mängu alati tõsiselt võtnud."

Mare Hunt sündis 1959. aastal Viljandis. Ta on lõpetanud 1979. aastal Tartu kunstikooli dekoraatori ja 1989. aastal Eesti Riikliku Kunstiinstituudi graafika erialal. Kunstnik on töötanud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõu, Tartu Mänguasjamuuseumi kunstilise juhi ja raamatuillustraatorina. Alates aastast 2011 töötab ta Viljandis asuvas Kondase Keskuses kunstnik-muuseumipedagoogina.

Näitus jääb avatuks 30. augustini.