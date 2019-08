Keelesäuts. Kas väheneb või langeb?

Viimasel ajal on arusaadavail põhjusil sageli teemaks aktsiis. Ja see kord langeb või tõuseb, kord väheneb või suureneb.

Aktsiisi ja mõne teisegi sõna puhul võibki kasutada nii kõrge ja madal kui suur ja väike. Nii lugesin Heilika Mäekivi artiklist. Tsiteerin: "Nii kõrge kui ka suur võivad olla kaua aega rahvalikus kasutuses olnud palk, pension, stipendium, maksud, uuematest sõnadest lisandub aktsiis".

Enamasti siiski on kõrgel-madalal või suurel-väiksel oma koht. Loen lauset, kus öeldakse, et Eestis on alkoholitarbimine liialt kõrge. Aga kas te ütleksite, et alkoholitarbimist tuleks langetada? Seda see kõrge nõuab. Loomulikult ütlete, et alkoholitarbimist tuleb vähendada. Seega alkoholitarbimine Eestis pole kõrge, vaid liiga suur.

Millal siis kõrge või madal, millal suur ja väike? Keeleteadlased on ikka meelde tuletanud Uno Merestet, kes seletas seda nii, et igasugused mahud ja hulgad (mida saab arvuliselt väljendada) on suured ja väikesed ning muutudes vähenevad või suurenevad. Kõik tasemed on aga kõrged või madalad ning muutudes langevad ja tõusevad. Näiteks kategooria, määr, hind, elatustase jne.

Niisiis kuritegude hulk või arv suureneb või väheneb, mitte ei tõuse ega lange. Ja Lätist toodavad alkoholikogused vähenevad, mitte ei lange.

Elatustase võib aga tõusta ja langeda ehk olla kõrge või madal.