Feministeeriumi 5 kultuurisoovitust augustis

Näitus Tallinnas: "Hea olemise kunst"

Näitusel võtab kuraator Siim Preiman eesmärgiks teha n-ö nullkulu näitust, kus näitusetiimil on keelatud minna ehituspoodi, väliskunstnikke ei lennutata avamiseks kohale (kui pole just vajadust) jms. Kaarin Kivirähk Kaasaegse Kunsti Eesti Keskusest ütleb: "Just seetõttu on näitus eriline, et eks ökokunsti on ju tehtud küll, kuid esimest korda võtab nii keskne näituseinstitutsioon nagu Tallinna Kunstihoone selle teemaks. Ja veel nii suurel tasemel ehk siis mitte ainult ei tehta ökoteemast rääkivad teoseid, vaid ka näituse korraldus ise pühitseb eesmärki, küsides, mis on kunsti enda ökoloogiline jalajälg ja kas ja kuidas peaks kliimakatastroofi ajastul üldse kunsti tegema?"

Osalevad nt kunstnikud Hanna Piksarv, Liina Pääsuke jt

Tallinna Kunstihoone, 22.06–01.09.2019

Suve alguses avati Tartu Kunstimuuseumis näitus "Pallas 100. Kunstikool ja kultus". Näitus läbib tervet muuseumi Viltust maja ning suur osa kolmandast korrusest on pühendatud naissoost kunstnikele, kes õppisid Pallases. Üle poole õppuritest oli naised, ent kuulsaks said (mõne erandiga) pigem mehed. Tartmusi sõnul oligi soov tuua fookusesse andekad naissoost kunstnikud, kes on siiani saanud liiga vähe tähelepanu. "Seejuures ei ole eesmärk viidata naiskunstile kui olemuslikule nähtusele, vaid rõhutada iga autori individuaalseid eripärasid," kirjutab muuseum seinatekstis. Eksponeeritud on tänaseni vähetuntud kunstnikke nagu Amanda Jasmin, Hilda Kamdron, Elisabet Kurre, Agnes Lamp-Mikk ja Lydia Laas.

Tartmus, 25.05–27.10.2019

Baltic Glory korraldajad tutvustavad üritust kui "rahuõppust, mis häbistab sõda" ja mille korraldajad tulevad Soomest, Rootsist, Venemaalt ning Ukrainast: "Sarnaselt sõjaõppuse või sõjamänguga, mis valmistavad osalejaid sõdades võitlema, valmistab rahuõppus osalejaid võitlema sõja vastu ning lahendama konflikte rahumeelsete, poliitiliste vahenditega." Kostub nagu midagi, mida inimkond hädasti vajab.

Lovisa, Finland 15.–18.08.2019

Rahvusvaheline etenduskunstide festival toimub kolmel nädalalõpul Tallinnas ja pakub kolmeteistkümne kunstniku loomingut. Festivali kuraator Annika Üprus ütleb, et seekordsel festivalil osaleb nii mõnigi kunstnik, kes võiks feministlike kalduvustega kultuurihuvilist kõnetada: "Näiteks Florentina Holzinger oma kehaobsessiivse ja vastuoluliselt meelelahutusliku teosega "Apollon" või Mette Ingvartseni soolo "21 pornographies", mis viitab meie ühiskonna pornografiseerumise tendentsidele. Samuti Sara Leghissa / STRASSE plakatiaktsioon (il)legaalsuse ainetel linnaruumis."

Tallinnas erinevates kohtades 14.–31.08.2019

Raamat: Heike Geissler "Seasonal Associate"

Saksa kirjaniku Heike Geissleri romaan "Seasonal Associate" (originaalis "Saisonarbeit") põhineb autori isiklikel kogemustel, kui ta enam vabakutselise kirjaniku ja tõlkijana ennast elatada ei suuda ning võtab füüsiliselt ja vaimselt kurnava ning madala palgaga töö, antud juhul Amazoni tellimuskeskuses Leipzigis. Tulemuseks on terav ja masendav ülevaade sellest, kuidas kaasaegse kapitalismi paindlik töökorraldus pakub töötajatele "vabadust", mille tulemuseks on kurnatus, häbi ja psühholoogiline kahju.

Semiotext(e)/Native Agents, 2018