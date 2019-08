Linnateatri ehitus laieneb Lasnamäele

Käimas on ka Laia tänava hoonetekompleksi projekteerimistööd ja samuti on alanud ehitusperioodi ajal asenduspinnana kasutatava Salme kultuurikeskuse ettevalmistused.

Nordecon AS kontserni kuuluv Eston Ehitus AS ning Tallinna Linnateater ja Tallinna Linnavaraamet sõlmisid lepingu Tallinna Suur-Sõjamäe tänavale Linnateatri tootmiskompleksi ehitamiseks.

Võidetud hanke tulemusena sõlmitud lepingu hind on 3,4 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks.

Tootmis- ja laokompleksi rajatakse kostüümide, rekvisiidi-, dekoratsioonide, mööbli ja valmistoodangu ladu, metalli- ja puidutöökoda; dekoratsioonide monteerimise ruum; värviruum; butafoori töötuba; maalisaal; garaažid; pesuköök (kostüümide hooldamine); tehnilised ruumid; töötajate ruumid, koosolekuruum ning olmeruumid.

"See tootmiskompleks on teatri edasiseks tegevuseks hädavajalik," ütles Tallinna Linnateatri direktor Raivo Põldmaa. "See on oluline samm, et Linnateater saaks liikuda edasi oma unistuste teel renoveeritud teatrimaja poole vanalinna 9. kvartalis. Kui seni on teater valmistanud dekoratsioone teatrimaja keldris ja niiöelda põlve otsas, siis uues tootmiskompleksis saavad töötajad kaasaegsed töötingimused ja töövahendid, teater saab lõpuks ometi hoida oma dekoratsioone, rekvisiite ja kostüüme köetud ruumides ning kogu lavastust ettevalmistav töö on võimalik ära teha ühes kohas, alates kavanditest kuni kujunduse üles panemiseni. See muudab tehnilise töö teatris professionaalsemaks ja tõhusamaks."

"Tõenäoliselt on kõigil Linnateatri külastajatel olnud küsimus, kus Linnateater seda kõike seni teinud on, sest nende olemasolevad ruumid vanalinnas on küllaltki kitsad," ütles Nordecon ASi juhatuse esimees Gerd Müller. "Selle ehituslepinguga saame Linnateatril aidata võimalikult ruttu ja kvaliteetselt asuda kasutama tootmisruume, mis toovad leevendust senisele ruumipuudusele."

Leping hõlmab aadressil Suur-Sõjamäe 44d olemasoleva viilhalli ja piirdeaedade lammutamist, uue hoone ehitamist ning tootmiskompleksi teenindamiseks vajalike tehnovõrkude, teede-platside, haljastuse ja piirdeaedade rajamist. Kogu kinnistu pindala on 4663 ruutmeetrit, kinnistule on plaanitud tootmiskompleks suletud netopinnaga 3463,7 ruutmeetrit. Ehitustööd algavad augustis 2019 ja kestavad kuni 2020. aasta juulikuuni.

Tallinna Linnateatri Suur-Sõjamäe tootmiskompleks on osa teatrimaja renoveerimisplaanidest. Ehitustööd Laial tänaval peaksid algama plaanide kohaselt 2020. aastal.

Märtsis 2018 korraldasid Tallinna Linnavaraamet ja Tallinna Linnateater koos Eesti Arhitektide Liiduga ideekonkursi Tallinna Linnateatri uue hoone ehitamiseks. Uue hoone arhitektuurikonkursi võitis arhitektuuribüroo Salto AB kavand. Kavandi kohaselt peaks aadressile Lai 23 ehitatama Tallinna Linnateatri uus 350-kohaline Põrgulava ning väiksem 130-kohaline saal, teatri siseõue kavandatakse 500-kohalist välilava.