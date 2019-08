Andrea Bocelli annab Tallinna lauluväljakul kontserdi kahes vaatuses

Andrea Bocelli välikontsert on üles ehitatud kahes osas. Esimeses osas laulab tenor kuulsamaid ooperiaariaid ja pärast väikest pausi tulevad esitamisele maestro tuntuimad hittlood.

Bocelli andis üle 14 aasta välja uue albumi pealkirjaga "Si", kus ta teeb koostööd mitmete nimekate muusikutega. Albumit aitas lindistada Bob Ezrin, kes on teinud kaastööd Pink Floydi ja Lou Reediga. Lisaks laulab Bocelli koos Dua Lipa ja Josh Grobaniga ning albumil on laul, mis kirjutatud ühiselt Bocelli, Tiziano Ferro ja Ed Sheeraniga.

Singel nimega "Fall on Me", kus astub üles Andrea Bocelli poeg Matteo, on videokeskkonnas Youtube kogunud juba üle 52 miljoni kuulamise. "Fall On Me" on ka Disney hiljutise fantaasiafilmi "Pähklipureja ja neli kuningriiki" lõpulaul.

Bocelli on esimene klassikalise muusika artist, kes viimase 20 aasta jooksul on tõusnud Ühendkuningriikide ametliku albumiedetabeli esimesele kohale. Lisaks on Bocelli esimest korda oma karjääris vallutanud ka USA Billboardi 200 edetabeli, püsides eelmisel sügisel tabeli esikohal kaks nädalat järjest.

Bocelli esineb Tallinna lauluväljakul juba Eesti taasiseseisvumispäeval. Uksed avatakse kell 16.00 ja kontserdi esimene osa algab 19.00. Reidi tee ehitustööde tõttu on liiklus lauluväljakule häiritud, mistõttu palub korraldaja üritusele varakult saabuda. Kontserdi ajal istekohtadele ei pääse, istekohtadele pääseb enne kontserti ja vaheajal.

Bocelli külalisesinejad on Kuubal sündinud koloratuursopran Maria Aleida Rodriguez ja Itaaliast Toscanast pärit Ilaria Della Bidia. Kontserdi orkester on ERSO ja koor Estonia Seltsi segakoor.