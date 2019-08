Esitletakse esimest eesti-hiina sõnaraamatut

"Hiina ja eesti keele kõnelejaskonna suurus erineb enam kui tuhat korda. Kuid see ei muuda üht keelt teisest suuremaks või väiksemaks. Sõnaraamat on teejuht keele juurde. Neid, kes sellist teejuhti vajavad, leidub nii Eestis kui Hiinas," ütles Eesti Keele Instituudi direktor Tõnu Tender. "Eestis on viimastel aastatel hiina keelt õpetatud-õpitud mõnes gümnaasiumis ja ülikoolis, Hiinas õpetatakse eesti keelt paaris Pekingi maine­kas ülikoolis."

Eesti Keele Instituut on kujunenud Eesti peamiseks sõnaraamatute keskuseks, kus koostatakse eri tüüpi sõnaraamatuid. Eesti-hiina põhisõnavara sõna­raamatu aluseks on 2014. aastal koostatud "Eesti keele põhisõnavara sõnastik".

Eesti-hiina sõnaraamatu on koostanud Eesti Keele Instituudi vanemlingvist-projektijuht ja Pekingi rahvusvaheliste õpingute ülikooli erakorraline professor Gao Jingyi, välja on andnud Eesti Keele Sihtasutus. Sõnaraamatus on üle 5000 sõna.

Seminaril osaleb peale eestlaste üheksa teadlast Hiina keeleinstituudist, kirjastusest ja ülikoolidest. Tervituse Pekingi Hiina ühiskonnateaduste akadeemia keeleinstituudist toob selle direktor professor Liu Danqing. Ettekandega "Hiina ja uurali rahvaste ühisest esiisast" esineb Shanghai Fudani ülikooli professor Li Hui. Eesti Keele Instituudi peakeelekorraldaja Peeter Päll räägib hiina nimede eesti tekstis kirjutamise ajaloost. Eesti-hiina põhisõnavara sõnaraamatut tutvustab Gao Jingyi.