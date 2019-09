Gao Jingyi: hiina lastel võtab hiina kirja õppimine sama kaua kui eestlastel

"Hiina keele ülesehitus on väga kerge. Raske on hiina kiri," märkis Jingyi ja lisas, et keeruline on see ka häälduse osas. Ta selgitas näiteks sõnaraamatus tooni märkivate katusekeste puhul, et hiina keeles esimene toon on justkui eesti keele esimene välde ning neljas toon justkui eesti keele kolmas välde.

Jingyi usub, et seda sõnaraamatut on eestlastele vaja. "Hiina keelt õpetatakse praegu Eestis nii ülikoolides kui ka gümnaasiumides. Konfutsiuse instituut on seda õpetanud ja olen seda ka ise Tartu ülikoolis õpetanud."

Ta ütles, et kui eestlased elavad ja õpivad Hiinas, siis nad saavad hiina keeles kergemini hakkama, kui nad jätavad kirja kõrvale ja õpivad ainult kõnekeelt. "Poole aastaga saab kindlasti juba hakkama." Kirja õppimisel peab Jingyi sõnul arvestama aga vähemalt viie aastaga. "Ka hiina lapsed õpivad selle viie aastaga."