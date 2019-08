Briti kirjanik Andy Willoughby tuleb Tartusse residentuuri

Willoughby on aidanud tõlkida ja avaldanud paljude erinevat päritolu luuletajate loomingut, töötanud loovkirjutamise õppejõuna ning juhtinud Middlesborough's luule- ja muusikaõhtute sarja The Electric Kool-Aid Cabaret. Eesti keelde on ilmunud ka kirjaniku loomingut: 2017. aastal ilmus Kersti Undi tõlkes eesti keeles Willoughby ja tema kolleegi Bob Beagrie kahasse kirjutatud "Sampo: Teel kaugemale põhja", mis on ammutanud inspiratsiooni "Kalevalast" ning soome-ugri mütoloogiast, väljaandmist ootab ka tema 2016. aastal ilmunud luulekogu "Between Stations" ("Jaamade vahel").

Juba toimiv koostöö ning selle süvendamise potentsiaal, aga ka Andy Willoughby kogemuslikult põhjendatud soov just Tartus töötada kujunesid komisjoni sõnul seekordse residendi valiku puhul määravaks. Juulis välja kuulutatud konkursile laekus 32 avaldust, kandidaatide seas oli kirjanikke ja tõlkijaid nii Euroopast, Austraaliast, Aasiast kui ka Aafrikast. Otsuse langetas neljaliikmeline komisjon, kuhu kuulusid Berk Vaher (Eesti Kirjanike Liit), Krista Ojasaar (Eesti Kirjandusmuuseum), Janika Kronberg (Karl Ristikivi Selts) ning Marja Unt (Eesti Kirjanduse Selts).

Kirjanduslinna Tartu rahvusvaheline residentuuriprogramm sai alguse 2017. aastal ning on mõeldud kirjanikele ja eesti kirjanduse teistesse keeltesse tõlkijatele. Üks residentuuriperiood kestab kaks kuud ning alates 2018. aastast on konkurss välja kuulutatud kaks korda aastas, koostöös Karl Ristikivi Seltsiga majutatakse residente Karl Ristikivi majas Tähtveres. Enne Andy Willoughby'd on programmi raames Tartus viibinud Sloveeni kirjanik Andrej Tomažin, Iiri kirjanik ja kultuurikriitik Darran Anderson, Ungari kirjanik Gabi Csutak ning Ameerika luuletaja Ron Whitehead.