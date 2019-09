Festival Särin laieneb tänavu videomaastikule

Peakorraldaja Maili Metssalu sõnul pole Rapla liiga väike koht festivali korraldamiseks. "Me korraldame seda festivali koos mitme põlvkonna inimestega, kelle südamed tuksuvad ühises rütmis ja kelle soov on väikelinna kultuurimaastikku elavdada. Usun, et tsentritest eemal on kultuurne elu täiesti võimalik ja pakub veel eriliselt head loomiskeskkonda."

"Selleks, et ka laiemalt tutvustada Raplamaad ja siinset kultuurimaastikku, on festival loonud lisaks põhiprogrammile ka muusikavideote sarja nimega Särin Sessions. Ühendame selles Raplamaalt pärit muusikud meie lähikonna põnevate paikadega, viies artistid siinsetele klaasmägedele, veetornidesse ja külakiikedele musitseerima," lisas ta.

Sel aastal astuvad festivali lavadel üles Dagö, Anna Kaneelina, Jarek Kasar ja Vaiko Eplik, Tõnu Tubli, Duo Ruut, INGER, Nagy Bögö, Kangelased, mitmete DJ-de hulgas ka Tõnu Kõrvits ning TIKSu Peeter Ehala, 20. sünnipäeva puhul annab kontserdi bänd Vunkz ning noort kohalikku muusikaskeenet esindab Blufellas.

Teatrielamust pakub teater Must Kast lavastusega "Peks mõisatallis", toimub avalik Ööülikooli salvestus Valdur Mikitaga ning vestlusse teemal "Enne sõna" astuvad Toomas Paul ja Tõnu Õnnepalu. Lisaks on kavas kunstinäitused ja installatsioonid-aktsioonid, filmiprogramm ning laupäevasel kohvikuhommikul on külas "Supilinna salaseltsi" autor Mika Keränen.