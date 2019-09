Popikuninganna tiitel on ametlikult (veel) Madonna hoida, kuid trooninõudlejatest suurimad võimalused on 29-aastasel Tayloril, kelle varandus ja jooksev sissetulek on juba ületanud nii Madonna kui kõikide teiste naispoptähtede oma.

Swifti seitsmes sooloplaat on mitmes mõttes eelnevatest erinev, aga lõppsihi koha pealt samasugune kui "1989" ja "Reputation" (sellest täpsemalt lõpus). "Lover", mille ainus puudus tundub olevat üle tunni vältav pikkus, on tema esimene "suvesooloplaat" – eelmised on ilmunud kas oktoobris või novembris. Ja tõepoolest, aastaajale omaselt rõõmus teos.

Tempokas, mažoorne, särav ja värviline. Laulud on kannustavad ja lõbusad, mis on varem peamiselt murtud südamest kurvameelselt laulnud Taylori juures üsna uus kvaliteet. Lisaks on sõnadesse lisandunud varem täielikult puudunud sotsio-poliitiline agenda.

"Loveri" 18 löövat laulu võivad olla ju (veel) popiprintsessi tiitliga ameeriklannal paljuski teiselaadsemad. Samas on põhieesmärki silmas pidades ka Eesti tabelis esikohal uhkeldav soolokas sama kuulikindel raha- ja populaarsusmasin kui neiu varasemad menuplaadid.