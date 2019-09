Kolmapäeval, 11. septembril on Arvo Pärdi sünnipäev. Õhtul toimub sünnipäevakontsert, kus oma uue teosega, aga ka Arvo Pärdi muusikast valitud paladega on publiku ees Pärt Uusberg. Uusberg rääkis saates "Delta" muu hulgas, kuidas kontserdikava kokku tuli ja kuivõrd oluline on Pärdi muusikas vaikus.