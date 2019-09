Haapsalus tähistati 30 aasta möödumist Astrid Lindgreni külaskäigust

Lastekirjanduse ekspert Krista Kumberg meenutas, et siiani tundub ebareaalne, et ta sai siis oma iidoliga näost näkku kohtuda. Lindgreni teoseid hindab ta kõrgelt. "Astrid Lindgreni raamatutes juhtub kogu aeg midagi, saab nalja ja seal taga on ka midagi enamat, sõnas ta ja kinnitas, et lapsena ei osanud ta ilmselt seda niimoodi analüüsida, aga tuleb välja, et Astrid Lindgren armastab väga lapsi ja mõistab neid väga hästi. "Ta mõistab, mis on neile tähtis ja oluline ning kirjutab sellest."

Haapsalu lasteraamatukogus on külaskäiku kujutav näitus Arvo Tarmula ja Mihhail Naumovi tehtud fotodega. Lisaks saab näha Astrid Lindgreni teoseid, mille illustratsioonide autoriks on Ilon Wikland.

Lindgren ja Wikland kohtusid 30 aasta eest Haapsalus ka lastega. Üks tollastest mudilastest ehk Jaanika Reinmann ütles, et seda, kas tal kirjaniku nähes närv sees oli, ta enam ei mäleta. Tema ülesandeks oli ulatada koos oma sõbranna Maariniga külalistele lilled. "Kuna me mõlemad Maariniga käisime siin lasteraamatukogu näiteringis ja veetsime suurema osa ajast siin, siis loomulikult me ju teadsime, kes need on ja milliseid raamatuid nad on kirjutanud," meenutas ta.

Haapsalus esitleti ka renoveeritud toole, millel Astrid Lindgren ja Ilon Wikland 30 aasta eest siin käies istusid ja millele on nüüd tikitud nii kirjaniku kui ka kunstiku autogrammid.