Muusikapäeval saab igas maakonnas tutvuda eri pilliga

Nii seavad Muusikapäeva kontserdid Pärnumaal fookuse instrumentidele, nagu kannel ja harf, Tartumaa kontsertidel on tähelepanu all orel, Harjumaal saab näha pianistide paraadi ning Võrumaa kontsertidel on publiku ees vokalistid. Löökpillikunsti demonstreeritakse Muusikapäeval Põlvamaal, Läänemaal musitseerivad tšellod ja Hiiumaal täidab Muusikapäeva koorimuusika.

"Muusikapäeva sündmusi korraldades mõtleme tõepoolest igaühe peale – et oleks põnevust ja nautimist nii neil, kes muusikaga tegelevad, kui ka neil, kelle jaoks see tundub justkui kauge maailm. Julgustame igati kõiki, kes pelgavad pikki akadeemilisi vorme, kuid samas tahaksid teha tutvust erinevate instrumentide ja valdkondadega, seda sammu just muusikapäeval astuma. Laske ennast üllatada!" ütles Muusikapäeva programmimeeskonna liige ja Eesti Muusikanõukogu juhatuse liige Kaisa Lõhmus.



Muusikasündmusi jagub kõikjale üle Eesti. Kõlab klassikat, džässi ja pärimust, mida esitavad oma ala meistrid kõrvuti noorte muusikutega nii tavapärastes kui ka ebatraditsioonilistes kontserdipaikades.



Traditsiooniliselt kulmineeruvad päevased sündmused õhtuse muusikapreemiate tseremooniaga, kus Eesti Kultuurkapitali Helikunsti Sihtkapital ja Eesti Muusikanõukogu annavad üle iga-aastased muusikapreemiad. Eesti Kultuurkapital annab välja üheksa preemiat ning Eesti Muusikanõukogu kolm: interpretatsiooni-, heliloomingu- ja preemia muusikaelu jaoks olulise ning väljapaistva tegevuse eest.

Muusikapäeva tseremoonia ja preemiate üleandmine toimub Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia vahetult enne avatavas uues saalis. Tseremooniast toimub veebiülekanne ja erisaade sündmusest on ETV eetris kell 22.05.

Rahvusvahelist muusikapäeva tähistatakse ülemaailmselt 1. oktoobril. Traditsioon algatati 1975. aastal Rahvusvahelise Muusikanõukogu tollase presidendi, viiuldaja Yehudi Menuhini eestvõtmisel, kes kutsus üles meenutama sellel tähtpäeval, milline koht on muusikal kultuuris ja igapäevaelus.