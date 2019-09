Ivar Põllu Draama festivalist: programm on sel korral tihedam ja kontsentreeritum

Põllu sõnul on üks põhiline muutus tänavuse Draama juures see, et festival on varasemast lühem. "Festival ei ole mitte terve nädal, vaid veidi üle poole nädala, kuid programm on selle võrra ka tihedam ning kontsentreeritum," lisas ta ja tõdes, et seetõttu on seekordne Draama ka rohkem festivali moodi.

"Nii kaua, kui tegutses teater NO99 ja enne seda näiteks Von Krahl, oli väga lihtne kriitikutel sellega suhestuda," mainis festivali kunstiline juht ja nentis, et teatrikriitika kippus jääma seetõttu lihtsa vastanduse tasemele. "Nüüd, kui seda lihtsat vastandust enam teha ei saa, tundub ka teatripilt selgem, huvitavam ja kirjum."