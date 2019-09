Intervjuu Karl Laumetsaga. "Leek" hõljub Draama festivali kohal

Oma õpetaja kaudu Duncanist kui moderntantsu ühest alusepanijast inspireerituna tegeles ka Ilbak plastilise ehk vabatantsuga. Ella Ilbaku kuulsaim tants "Leek" oli seatud Richard Wagneri ooperi "Valküürid" muusikale. Kuni tantsijakarjääri lõpuni jäi Ilbak soolotantsijaks ja andis etendusi ja kontsert-õhtuid peamiselt välismaal.

Päev enne etendusi sai esitatud mõne küsimuse Karl Laumetsale kui ühele "Leegi" lavastajatest ja näitlejatest.

Kust sai alguse idee tuua lavale lugu Ella Ilbakust ja August Gailitist?

Ella Ilbakuga puutusime kokku lavastuste "Elagu, mis põletab" ja "Siuru õhtu 100" kaudu, viimases kehastasin mina August Gailitit. Lugesime Liisaga (Liisa Saaremäel, kaaslavastaja ja näitleja – H.L.) nende kahe kirjavahetust ja Liisale jäi Ilbak hinge. Gailiti romaani "Leegitsev süda" ühe peategelase, tantsijatari Kaie Skalle prototüüp oli Ilbak. Leidsime, et nende kahe looja omavaheline seotus elus ja kunstis vääriks eraldi lavastust.

Kui tugev oli ahvatlus tuua lavastusse laiem tantsuline mõõde sisse?

See mõte käis läbi, kuid me tõime lavastuse välja väikses ruumis. Tundus õige, et me ei peaks üritama taastada Ilbaku tantsu kirjelduste kaudu, vaid soovisime anda oma panuse, väljendades, mis tunne meil oli kirju ja raamatuid lugedes ja katsusime seda vaatajale edasi anda. Ilbaku tantsu olulisimad väljendusvahendid olid käed ja me pidasime seda lavastuses silmas. Võtsime selle üle oma näitlejamängu. Samuti on Ilbaku tantsustiili kirjeldatud vanakreekalikuna, mis andis tõuke kogu lavastuse stilistikaks. Lavastus on tugevalt inspireeritud ja kantud Ilbaku tantsudest.

Mis materjale lugedes kõige rohkem üllatas?

Meie jaoks oli üllatus ja elamus üldse Ilbakuga tutvumine, sest ega me liiga palju ei teadnud sellest inimesest varasemast. Ka publikult oleme saanud tagasisidet, et tundub uskumatu, et on olnud sellise mastaabiga eestlane, kes on maailmas tippu jõudnud ja keda praegu Eestis praktiliselt ei teata. Ka omal ajal oli tal Eestis vastuvõtuga probleeme. See kõlab ka tänapäeval tuttavalt. Me ei väärtusta sageli kunstikke, kes välismaal läbi löövad.

Oli inspireeriv lugemine. Üllatas tema mõttemaailm. Tema suhe usu ja kunstiga, kunstnikuks olemisega. Väga sügav mõtleja.

Mida temalt tänapäeval üle võtta?

Pühendumist kunstile ja kompromissitut oma kunsti suhtes. Süvenemist, ülimat professionaalsust. Tänapäeval on kõike tohutult, elu on väle ja aega pole. Aga kui aega ei võeta, siis võib jääda pinnapealseks.

Soovitakse jõuda kiirelt tippu, kuid ei olda valmis tegema selleks tööd.

Mille võrra rikkamana peaksid inimesed lahkuma etenduselt?

Loodan, et inimesed lahkuvad ülendatutena.

Lavastus "Leek" etendub Draama festivali raames 11.septembril 18:00 ja 21:00 ERMi teatrisaalis.

Tekst, lavastus ja näitlejad: Liisa Saaremäel ja Karl Laumets (Vanemuine)

Valgus- ja lavakunstnik: Kristjan Suits (Tallinna Linnateater)

Kostüümikunstnik: Britta Laumets

Muusikaline kujundaja: Johan Randvere

Esietendus 2018. aastal Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi Assauwe tornis