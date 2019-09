Kunstnik Jüri Kask: minu elus mingit päevakorda ei ole

"Suured formaadid inspireerivad mind, sest töö hakkab ise vastu pakkuma jõudu ja energiat," sõnas Jüri Kask ja tõi välja, et tema elus mingit päevakorda ei ole. "See on täpselt nii, nagu on tuju, aga enamasti kipun ma kõigepealt joonistama ja kavandama, paberitekuhjasid on kõik kohad täis."

Samuti kinnitas Kask, et teda mõjutuvad tihti ka maailmas toimuvad sündmused. "Kui kevadel Notre Dame põles, siis ma hakkasin momentaanselt ühte maali tegema," ütles ta ja kinnitas, et tööga tegeles ta nädal aega. "Ma lihtsalt ei saanud enne, kui see oli välja maalitud endast."