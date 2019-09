Kultuuriajakiri Plug avab illustratsioonide näituse

Näitus on austusavaldus kõikidele kunstnikele, kes Plugiga aegade jooksul koostööd on teinud. Näitusele pannakse välja 25 esikaant.

Sel sügisel tähistab eestivene kultuuriajakiri Plug oma kümnendat sünnipäeva spetsiaalse näitusega. "Oleme ääretult uhked ja tänulikud, et juba kümme aastat on meil olnud võimalus rõõmustada nii oma lugejaid kui ka iseennast põnevate ja aktuaalsete tekstide ning leidlike illustratsioonidega. Samuti tunneme suurt uhkust selle üle, et oleme olnud ja oleme ka edaspidi vabad valima oma publikatsioonide teemasid ja kangelasi," ütlesid ajakirja eestvedajad.

Ajakiri sünnib vabatahtlike töö tulemusena — kohalikud kirjanikud, ajakirjanikud, kunstnikud ja disainerid annavad Plugi loomisesse oma panuse missioonitundest. "Teeme seda kõike just sellepärast, et läbi ajakirja loomise tekitame enda ümber mõtestatud, elava, silma- ja kõrvarõõmu pakkuva keskkonna; kujundame maastikku, kus kasvavad meie lapsed, kus veedame oma küpse ea ja vanaduspõlve," selgitasid ajakirja toimetajad.

Plugi toimetusel on kolm riiklikku preemiat, seljataga 51 ajakirjanumbrit, kolme kaasaegse kunsti festivali organiseerimine nii Eestis kui ka Venemaal ja kümnete kontsertide korraldamine. Kokku on ajakirja loomises osalenud ligi 200 inimest.

Näituse kujundus: Inna Fleisher

Graafiline disain: Ilya Band