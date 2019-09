Asta Põldmäe (sündinud 1944) on teinud toimetajatööd juba ülikooliõpingute kõrvalt alates 1967. aastast, algul ajalehe TRÜ juures ja 1980. aastatel ajalehes Sirp ja Vasar. 1986. aastast kuni tänapäevani on ta Loomingu ilukirjanduse toimetaja, kelle autorite ja tekstide valik on kujundanud ajakirja ilukirjandusliku osa sisu ja keeleliselt kõrge taseme. Tema töö on olnud pidev suhtlemine erakordselt arvukate ja ülimalt erinevate autoritega. Loomingus töötatud aastate jooksul on see tähendanud kannatlikku ja tihedat kirjavahetust sadade autoritega, ent ka põhjalikku pedagoogilist ja keelt harivat tegevust nii noorte kui ka vanade kirjutajatega.

Edvin ja Lembe Hiedeli nimelise toimetajaauhinna eesmärk on juhtida tähelepanu toimetaja olulisele panusele ilukirjandusliku või filosoofilise teksti keelelisel ja sisulisel õnnestumisel ning tõsta esile teenekaid toimetajaid. Auhind antakse pikaajalise, viljaka ja tähelepanuväärse toimetamistöö eest. Esimese Edvin ja Lembe Hiedeli nimelise toimetajaauhinna pälvis 2015. aastal Maiga Varik, 2016. aastal oli laureaat Triin Kaalep, 2017. aastal Anu Saluäär ja 2018. aastal Linda Targo. Auhinna asutas 2015. aastal Eesti Kirjanike Liit ja seda jagatakse koostöös Eesti Keeletoimetajate Liiduga.

2019. aasta auhind antakse üle 30. septembril rahvusvahelise tõlkijate päeva pidulikul tähistamisel Tallinna kirjanike maja musta laega saalis (Harju 1) kell 17.

Auhinnafondi toetab Eesti Kultuurkapital.