Galerii. Uuenenud Noblessneri valukoda on valmis

Veel mõned aastad tagasi suletud laevaehitusalast on tänaseks saanud avatud Noblessneri sadamalinnak. Järk-järgult uuenevas piirkonnas asuvad nii ajaloolised tööstushooned, merepromenaad, jahisadam kui ka elu- ja ärihooned. Sel aastal on avatud mitmeid vaba aja veetmise kohti ja nüüd on valmis saanud ka uuenenud Valukoda – ajalooline laevaehitustsehh ja värviliste metallide valukoda.

Tänu omaaegsele arhitektuurile on hoones ainulaadne akustika, mille säilitamist on KAOS Arhitektid renoveerimisel ka silmas pidanud. Hoones on kaks suurt ajaloolist saali, mida on võimalik kasutada nii koos kui ka eraldi. Tänavalt saab saalidesse sisse sõita kas või veoautoga või korraldada busside näitust, sest puuduvad kõrguste vahed.

Hoone uuenes, kuid palju jäeti alles industriaalset sisseseadet ja siseviimistlust. Suur saal mahutab kuni 1200 inimest.

Valukojas on esitatud Arvo Pärdi loomingut ning korraldatud näitusi, filmivõtteid, pidulikke sündmusi, fotosessioone ja teatri- ning kontsertetendusi. 2015. aasta kevadel toimus hoones Robert Wilsoni ja Arvo Pärdi koostöös valminud "Aadama Passiooni" maailmaesiettekanne.

Tänaseks on uuenenud valukojas juba toimunud esimesed kontserdid ja näitused. 2019. aasta kultuurisündmuste seas on toimunud ERSO ja dirigent Paavo Järvi kontsert "Alpisümfoonia" ning Nargenfestivali Pärdi Päevad.

Peaprojekteerija, arhitektuur, sisearhitektuur: KAOS Arhitektid (Margit Argus, Margit Aule, Laura Ojala, Toomas Adrikorn, Kaiko Kerdmann, Katariina Teigar)