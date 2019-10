Kas teate, mis sõna on sünonüümiks sõnadele siiralt, tõsiselt, teesklemata, naljata, tõepoolest? See on tõemeeli.

Meediast võib aga lugeda pea iga päev, kuidas ühiskonnas räägitakse tõsimeeli laiapindsest riigikaitsest, üks või teine on tõsimeeli nördinud, millegi üle hakatakse tõsimeeli aru pidama. Isegi ühe südameraamatu pealkirja on lipsanud tõsimeeli.

Selline tihe kasutus on mind pannud endas kahtlema ning ikka ja jälle õigekeelsussõnaraamatut haarama, kuid ei – Emakeele Seltsi keeletoimkond ei ole seda "vabaks lasknud", ikka annab sõnaraamat õige vormina tõemeeli.

Selle liitsõna eesosise nimetava käände kasutamist võib küll mõista; tihti tundub valik, kas liitsõna eesosis on nimetavas või omastavas käändes, üsna meelevaldne. Kuidas siis meelde jätta, et õige on tõemeeli ja mitte tõsimeeli? Vahest selle järgi, et väljendina on käibel "tões ja vaimus", keegi on tõeliselt selline, nagu näib, 'teesklemata'.

Ja teine lihtne võimalus, kuidas tõemeeli paremini meelde jätta: võtkem alussõnaks tõde (omastav tõe), mitte tõsi.

"Keelesäutsud" on Vikerraadios eetris esmaspäeviti kell 7.25.