Vabamu avab noorte aruteluga koomiksinäituse Soomes elavatest eestlastest

Arutelu "Rändavad lapsed ja noored" saab alguse reedel, 11. oktoobril kell 12, kui Vabamusse oodatakse ligi sadat noort. Pärastlõunal mõtiskletakse üheskoos, mis paneb inimesed riikide vahel liikuma ning mis aitab kohaneda. Aruteluringi avab Soome suursaadik Timo Kantola ja vestlust juhib Vikerraadio ajakirjanik Romi Hasa, kes on ka ise pikalt Soomes elanud. Oma kogemustest räägivad noored Lotta Hasa, Katariina Forssten ja Gustav Tamkivi. Aruteluga samal ajal toimub koomiksite joonistamise töötuba kunstnik Martin Rattase juhendamisel. Koos Rattasega saab minna ka ringkäigule, kus ta tutvustab avatavat koomiksinäitust lähemalt.

Kuus aastat Eesti-Soome pendelrännet uurinud antropoloogi ja Vabamu direktori Keiu Telve sõnul on Eestist välja rännanud inimeste lood tegelikult väga erinevad.

"Umbes üks kümnendik eestlastest on hargmaised ehk jagavad oma elu mõne välisriigi ja Eesti vahel. Eestlaste rände kohta ringleb aga väga palju müüte ja stereotüüpe, kuigi rändajate lood on tegelikult väga erinevad. Kõik see innustas meid teemat lähemalt uurima ja koostöös Martin Rattasega näitust kokku panema," selgitas Telve. "Kuna nii suur protsent Eesti elanikkonnast on hargmaised, siis usun, et meil on põhjust saada aru, mis tegelikult kannustab inimesi välismaale minema ja kuidas see nende elu muudab. Martin Rattase humoorikad koomiksid aitavad vaadata neid lugusid uue nurga alt ning mõista rändavate inimeste valikuid."



Näituse avamisel esitletakse ka eesti noorte kirjutatud raamatut "Minu kaks kodumaad". Raamatu on koostanud samuti Keiu Telve koos folklorist Pihla Maria Siimuga. Pihla Maria Siimu sõnul teame eriti vähe laste ja noorte rändest. "Kuigi raamatusse jõudnud lugude puhul on tegemist fantaasiarikka ilukirjandusega, asuvad nende tekstide juured sügaval laste endi kogemustes ning tuginevad tihti ka päriselt sündinud juhtumistele," rääkis Siim. "Loodetavasti pakub see raamat peredele, kes on elukohamaad vahetanud või kaaluvad seda, nii inspiratsiooni kui ka mõtteainet," lisas ta.



Näitus ja vestlusring toovad esile eestlaste lood välismaale minemisest, seal kohanemisest ja tagasitulekust. Näitust näeb okupatsioonide ja vabaduse muuseumi Vabamu galeriis aadressil Toompea 8 ning see jääb avatuks 11. detsembrini. Rändeteemadel kutsub muuseum ka edaspidi noori kaasa mõtlema ja osalema muuseumitunnis "Minna ei taha, kuid jääda ei saa".