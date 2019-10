Piret Puppart: "Ilmapäevikud" on moenäitus ürgse poeesia vormingus

Pupparti sõnul on "Ilmapäevikud" moenäitus ürgse poeesia vormingus. "Siin tuleb arvestada, kuidas Island, Gröönimaa ja Fääri saared on klimaatiliselt ja geograafiliselt nii eraldiseisvad, mistõttu on loodus teinud nii ilusa reeglistiku ja eeltöö, milles seisneb ka kogu näituse ilu," mainis ta ja lisas, et sellesse näitusesse tuleb suhtuda kui ekspeditsiooni, mis viib kinnisematesse ühiskondadesse.

"Näitus avab meile teatud uksi, mida ka paljud moes aktiivselt tegelevad inimesed pole enda jaoks avastanud," ütles ta ja sõnas, kuidas talle meeldib nende kunstnike juures eriti see, et nad annavad loomingule tagasi vanad perspektiivid, mis seal kunagi olid. "Eriti moeloomingule, sest see on sagedasti seotud ületootmise ja suurte keskkonnaprobleemidega, aga seal on see moemaastik nii pisike fragment, seega see toob perspektiivi tagasi õigesse kohta."

Kunstnik Liivia Leškin tõi välja, et näitusel esitletud väikeriigid on elus vaid tänu väga tugevale eneseteadvusele. "Nad on tõesti suured ja kultuur õitseb, see kultuur ei ole mitte igavusest, vaid see on tohutu pingutuse tulemus," sõnas ta ja tõdes, et islandlaste kohta on õige öelda maailmakodanikud. "Ega nad ei ole mingi külarahvas."