Näituse fookuses on kümne kunstniku looming, mis on tõukunud kohalikest traditsioonidest ja inspireeritud Põhjamaade ainulaadsest maastikust ja karmidest ilmaoludest. "Ilmapäevikud" on valminud koostöös kunstnike- ja kuraatorite duo Sarah Cooperi (1974, USA) ja Nina Gorferiga (1979, Austria), kes reisisid kahe aasta jooksul Islandil, Gröönimaal ja Fääri saartel.

Muuseumi direktor Kai Lobjakas ütles "Aktuaalsele kaamerale," et disaineritelt on palutud suhestuda enda taustaga. "Nad on pidanud tegelikult ka vaatama iseenda sisse ja ennast mõjutanud aspektide poole," sõnas ta ja mainis, et kuraatorid on ise kontseptuaalse fototaustaga inimesed. "Seetõttu on siin on tulnud kokku mitmete loojate ühistöö."

Näitus eemaldub tavapärasest moemaailmast ja selle hooajalistest trendidest, selle asemel keskendutakse loovusele ja seda mõjutavatele teguritele – kultuurilisele identiteedile, traditsioonidele, loodusele, maastikele, ilmale ja ka Põhjamaade uuenduslikkusele kohalikel ressurssidel põhineva kestliku moe loomisel.

Kunstnikud: Barbara I Gongini, Guðrun & Guðrun (Fääri saared), Bibi Chemnitz, Nikolaj Kristensen, Najannguaq Lennert (Gröönimaa) ning STEiNUNN/Steinunn Sigurðardóttir, JÖR/Guðmundur Jörundsson, Kría, Mundi, Shoplifter alias Hrafnhildur Arnardóttir (Island).

Näitus jääb avatuks 5. jaanuarini 2020.