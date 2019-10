Keelesäuts. Ära kipu duellile!

Arvestades, kui sageli seda "väljakutset" meil kõnes ja kirjas kasutatakse, peaksid politsei päevad kahevõitluste menetlemisega täidetud olema. Kui keegi teatab, et ta ootab uusi väljakutseid, kas ta siis tõesti ootab kutset duellile, sest ta on kedagi solvanud. Selle eest ju kahevõitlusele tavaliselt kutsuti.

Ehk tasuks enne järjekordse "väljakutse" välja purskamist mõelda, et sel inglise challenge`il on eesti keeles rohkem vasteid kui "väljakutse". Näiteks proovikivi, ülesanne, katsumus, probleem, mida vastavalt kontekstile kasutada. "Väljakutse" on küll omal kohal politsei, päästeameti või kiirabi töös. Neil on pühade ajal palju väljakutseid. Aga kui keegi otsib uusi väljakutseid, siis võiks kaaluda uusi ülesandeid, uusi proovikive, uusi võimalusi. Ja kui töötajate leidmine on suur väljakutse, siis see on ehk raske või keeruline. Kui reklaamitakse väljakutseid pakkuvat töökohta, siis ehk on see töö põnev, võimalusi pakkuv, end proovile panna lubav jne.

Kõiki maailma asju ei maksa ka ühe inglise keele sõna challenge õlgadele asetada.

