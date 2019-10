"Kaardimaja" stsenarist käis VAT Teatris oma näidendi lavastust vaatamas

Beau Willimoni (sündinud 1977) loomingust on tuntuimad näited telesari "Kaardimaja", 2012. aastal Oscarile nomineeritud film "Märtsi iidid" ja näidend "Pariisitar". Viimane neist esietendus septembris VAT Teatris lavastaja Aare Toikka käe all. KUMU auditooriumis mängitava lavastuse peaosas on Katariina Tamm.

Lisaks "Pariisitari" vaatamisele VAT Teatris jõudis The Writers Guild of America East presidendina tegutsev Willimon kohtuda ka Eesti Stsenaristide Gildi liikmetega, et tutvustada ametikaaslastele enda tööprotsessi ja USA stsenaristikatööstuse köögipoolt.

Willimoni uusim loominguline projekt viib teda poliitikamaailmast eemale – 2018. aasta lõpus eetrisse jõudnud telesari "The First" keskendub Marsi-missioonile.

Willimonil on ka varasemast kokkupuude Eestiga, sest pärast kolledži lõpetamist töötas ta 1990ndatel stipendiaadina siseministeeriumis.