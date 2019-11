EKKM-is avanes reedel koos Kaasaegse kunsti Eesti keskusega valminud kuraatorinäitus õõvast ja lootusetusest. Näitus peegeldab enesehävituslikku olukorda ühiskonnas, kus inimeste enda loodu on pöördumas üha jõulisemalt nende vastu.

Nii võibki sattuda näitusel olukorda, kus justkui sööstaks tundmatusse – pind jalge all vajub ja ees ootab hirmutav operatsioonilaud, kus toimetavad robotsõrad. Õõvastava atmosfääri loob Anu Juuraku teos "Mis tunne on surra?". Just ühiskonnas tekkinud õõva ja hirmu tundel näitus mängibki.

Näituse ühe kuraatori Maria Arusoo sõnul valdab kõik inimesi mingil ajahetkel teatav abituse, selili oleva putuka tunne, kus inimene tahab end ümber keerata. "Kui me vaatame, mis praegu ühiskondlikult toimub – kliimaga ja poliitiliselt –, siis on seda tunnet oluline ära tunda ja teadvustada."

Nii üritati ka kunstiga näitusel käituda keskkonnasõbralikult – nimelt mõtteid taaskasutati. Näituse teine kuraator Kaarin Kivirähk selgitas "Aktuaalsele kaamerale", et nad tõid väljapanekule teoseid, mida on varem juba näidatud.

"Kunstis ongi hästi palju seda, et tehakse mingi näituse jaoks väga palju tööd, toodetakse üks teos, seda näidatakse nädal aega ja siis see jääb kuhugi. Me proovisime sellel näitusel teha nn mõtete taaskasutamist," märkis Kivirähk.

Esimest korda kureerib Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus (KKEK) kollektiivselt, et tuua kokku erinevad kogemused ja mõttesuunad, hoida kokku ressursse ja vähendada ületootmist. Näitusel osalevad kunstnikud Ivana Bašić, Pakui Hardware, Anu Juurak, Jussi Kivi, Raul Keller, Johanna Maria Parv, Hanna Samoson, Emilija Škarnulytė, Peeter Ulas, Brit Pavelson & Sissela Jensen, Aaloe-Ader-Flo-Künnap-Soosalu. Näitusega kaasnevad üritused loovad Mare Tralla ja Üle Prahi kollektiiv.

Õõvast ja lootusetusest kõnelev väljapanek jaguneb Eesti Kaasaegse Kunst Muuseumi, linnaruumi ja ürituste kava vahel.

EKKM-is eksponeeritavate teoste hulgas on täiesti uusi töid (Jussi Kivi), varem Eestis mitte näidatud töid (Ivana Bašić, Pakui Hardware, Jussi Kivi, Johanna Maria Parv, Emilija Škarnulytė), aga ka teoseid, mis on valminud mõneks varasemaks näituseks, kuid millele on näitusel antud uus kontekst ja tähendus (Anu Juurak, Peeter Ulas, Hanna Samoson).

Linnas saab näha Brit Pavelsoni ja Sissela Jenseni animeeritud fotokollaaži Exploreri ärihoone ekraanil (Kai 1), kollektiivi Aaloe-Ader-Flo-Künnap-Soosalu teost "O" erinevates paikades Tallinnas ning Raul Kelleri installatsiooni "Tütarlaps kloaagis" EKKMi ees kanalisatsiooniluugis.