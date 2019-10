Briti produtsent Sam Shepherd alias Floating Points pole kindlasti stiilipuhas tantsumuusika produtsent. Pärast mitmeid singleid ilmus tema esikalbum "Elaenia" alles aastal 2015 ja selleks ajaks olid tema huvid liikunud mittetantsitava elektroonika ja kosmilise, postrockiliku jazzi valda. Isegi orkestripillid olid esindatud. Järgmine projekt oli muusikavideo ja selle heliriba "Reflections: Mojave Desert" (2017), kus "Elaenia" ansamblipalades esinenud 11-liikmeline bänd koondati viieliikmeliseks ja repertuaar oli veel postrockilikum.

Aastal 2017 läks Sam Shepherd Floating Pointsina aga üksi turneele grupi The xx soojendusartistina. Relvadeks Buchla süntesaator ja trummimasin mängis Shepherd üsna intensiivset muusikat. Esitatud teemad on nüüd vormistatud Floating Pointsi teisele albumile ja need esindavad produtsendi naasmist tantsumuusika territooriumile.

Säilib ka tantsumuusikaväline ambitsioon. Mitmes loos teeb kaasa keelpilliansambel, kelle osalusega plaat ka algab palas "Falaise". Klassikaline taust kohtub elektroonilise näputööga, keel- ja puhkpilliorkestreeringud kõlavad vaheldumisi puhtalt ja digitöödeldult. Järgnevad lood "Last Bloom" ja "Anasickmodular" (vaadake alt videot) aga juba demonstreerivad Shepherdi osavust ja leidlikkust analoogsündi ja trummimasina kallal.

"Requiem For CS70 ja Strings" on veel üks elektroonika ja keelpillide sulam, mis sobinuks selle plaadi lugudest enim ka "Elaeniale". Delikaatsetest teemadest tõstaks esile veel eleegilise elektriklaveriga raja "Sea-Watch". Kuigi Shepherdi ulmelist analoogsündikõla kõlab endiselt tihti ka uuel albumil, on muusika reeglina agressiivsem ja hämaram "Elaeniaga" võrreldes. Nagu näiteks palas "Bias", mis algab öövastavate süntesaatoritoonidega ja juhatab sisse breikbiidi. Esineb ka IDM-mõjusid loos "Environments" ja plaati lõpetavas kaheosalises "Apoptose'is".

Floating Points on tagasi tantsupõrandasõbralikul alal, aga "Crush" pole kaugeltki kunstiline tagasiminek. Senised kaks albumt demonstreerivad, et Floating Points on endale väljakutseid esitav kaasaegne eksperimentaalartist, kes suudab loomingulisust rakendada eri stiilides ja formaatides.