Asko Künnap andis välja trikiga luuleraamatu

Iga raamat on kui kunstiteos, kus luuletuste vahel näeb Asko Künnapi viimaseid graafilisi teoseid - seeriast enesekindlus ja sisesaarestik. Ta on joonistanud lahti maakaartideks neid asju, mis toimuvad inimeste peas ja südames.

Enesekindlused on aga segu füüsilistest kindlustest ja inimlikust enesekindlusest ning selles olevate aukude varjamisest, millega inimesed igapäevaselt tegelevad.

"Ma olen ikkagi üritanud, et iga mu raamat oleks väikese trikiga. Päris pesumasina kasutamise juhendit pole mõtet välja anda. Kui üldse paberist raamatuga välja tulla, siis seal võiks mingi trikk olla," selgitas Künnap, et olulise osa sisust moodustab graafikaseeria teemaga enesekindlus. "Seal on karmi raju tumemeelset käekirja. Nõnda ongi, et ma põletan iga raamatu kaane sisse augu ja need augud ongi raamatutel erinevad, nii nagu ta tuleb põletades," selgitas Künnap.