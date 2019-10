Riho Pätsi koolimuusika fond jagas tunnustusi

Põltsamaa ühisgümnaasiumi muusikaõpetaja Meeli Nõmme ütles, et Põltsamaa on kultuuri kants. "Ma ise olen nii pikka aega seal koolis töötanud, et tegelikult on paljude laululaste emad-isad olnud minu õpilased ja laulnud kooris, nii et eks vanemad ka utsitavad takka. Ma arvan et lapsed Põltsamaal tahavad laulda," arutles Nõmme, et kui jätkub eestvedajaid ja seda väärtustatakse ka riiklikus mõttes, tuleb lauluhimulisi noori juurde. "Sest laul on ikka eestlasel veres," põhjendas ta.

Auhinnad anti üle Tallinna 21. keskkoolis, kus Riho Päts 17 aastat muusikaõpetajana töötas.

Laureaaditunnistusega kaasneb ehtekunstnik Jaan Pärna kujundatud hõbemärk ning stipendium 800 eurot.

Auhinda antakse välja alates 2002. aastast.