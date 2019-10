Keelesäuts. Need üüratud krokodillipisarad

Sattusin ühe kategoorilise netikommentaari peale. Tõstan selle siia sõna-sõnalt: "Kes selle välja mõtles, et krokodillipisarad on võltspisarad? Need on lihtsalt VÄGA SUURED PISARAD!"

Nojah, kui krokodillipisarad, eks siis muidugi suured, sest krokodill on üks igavesti pirakas elukas. Vaatasin sõnaraamatutest järele, kas selle väljendi suhtes on ehk ümber mõeldud. Ei ole. Veel. Krokodillipisaraid valama tähendab ikka teesklust, silmakirjalikkust, midagi võltsi. Ja nii on eestlased selle väljendiga seoses alati üksteisest aru saanud.

Nüüd saab aga lugeda ja kuulda, et keegi seisis ja valas õnnest krokodillipisaraid. Keegi võitis karikavõistlused ja nuttis krokodillipisaraid, kuigi selgus, et tegemist oligi siiraste õnnepisaratega. Kas mõttemaailm tõesti lihtsustub üks-üheselt konkreetseks: kui krokodill ja pisarad, siis ilmselt prisked pisarad? Ja ei jäeta enam ruumi loomingulisematele, värvikamatele, mitte nii sirgjoonelistele mõtteseostele. Kas on veel rohtu, mis avitab? Raamatute lugemine aitaks ka, nii selle kui mõne muu häda vastu.

