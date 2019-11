Keelesäuts. Tõsine mure tuleb võtta tõsise luubi alla

Ilmselt saite aru, et juttu tuleb sõnast tõsine, mis on imbunud sinna, kus mõni teine sõna oleks täpsem, tabavam ja värskem.

Mida tähendab tõsiselt silma jääma? Toimetatav kaastekst oli selline, et töötaja jäi omanikule esimest korda silma, tõsiselt oli selle juures tarbetu sõna. Kui silma jääma tundub lahja, on valida veel silma hakkama, silma torkama, silma puutuma. Pole karta, et varjunditest puudu jääks.

Kui vaadata väljendit tõsine mure, võiks küsida, millal siis mure tõsine pole – õigemini see, kel mure on, sest mure ise pole tõsine ega naerukil. Nõnda sobib paremini suur mure.

Väljend tuleb võtta tõsise luubi alla on juba miski, mille peale annab tulla. Õigupoolest on siin tõsine lihtsalt ülemäärane. Piisab luubi alla võtmisest, sest see tähendabki juba põhjalikku uurimist. Ja kes on öelnud, et põhjalikku tööd peab tegema tõsise näoga? Vahest võib ikka väike muie suunurgas olla?

Keelesäutsud" on Vikerraadios eetris esmaspäeviti kell 7.25.